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Скоїв ДТП та погрожував гранатами: на Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка
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Скоїв ДТП та погрожував гранатами: на Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка

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Скоїв ДТП та погрожував гранатами: на Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка
Вилучені гранати у підозрюваного, Миколаївщина. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

На Вознесенщині Миколаївської області чоловік в'їхав у паркан, після чого погрожував гранатами власнику огорожі. Слідчі затримали підозрюваного, його можуть ув'язнити до семи років.

Про це повідомили другого березня у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Подія відбулась вночі 29 лютого. Поліцейські отримали повідомлення від жителя Прибужанівської громади, що до нього прийшов місцевий з гранатами в руках.

"На місце події прибули співробітники поліції. У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські зʼясували, що 39-річний мешканець села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши паркан біля будинку заявника", — йдеться в повідомленні.

Скоїв ДТП та погрожував гранатами: на Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка
Автомобіль, на якому в'їхали у паркан, Миколаївщина. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Чоловік пообіцяв, що вранці повернеться, усе полагодить й забере власне авто, додали слідчі.

"Однак згодом повернувся на подвір’я односельчанина вже з двома бойовими гранатами, вчинив конфлікт із заявником, погрожуючи підірвати боєприпаси. Підібравши момент, власник будинку вихопив гранати з рук зловмисника та викликав поліцію", — розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру за трьома статтямиЧастина 1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими приписами або вибуховими речовинами";частина 1 статті 129 "Погроза вбивством";частина 1 статті 162 "Порушення недоторканості житла".. Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Затриманий перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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