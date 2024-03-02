На Вознесенщині Миколаївської області чоловік в'їхав у паркан, після чого погрожував гранатами власнику огорожі. Слідчі затримали підозрюваного, його можуть ув'язнити до семи років.

Про це повідомили другого березня у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Подія відбулась вночі 29 лютого. Поліцейські отримали повідомлення від жителя Прибужанівської громади, що до нього прийшов місцевий з гранатами в руках.

"На місце події прибули співробітники поліції. У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські зʼясували, що 39-річний мешканець села, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши паркан біля будинку заявника", — йдеться в повідомленні.

Автомобіль, на якому в'їхали у паркан, Миколаївщина. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Чоловік пообіцяв, що вранці повернеться, усе полагодить й забере власне авто, додали слідчі.

"Однак згодом повернувся на подвір’я односельчанина вже з двома бойовими гранатами, вчинив конфлікт із заявником, погрожуючи підірвати боєприпаси. Підібравши момент, власник будинку вихопив гранати з рук зловмисника та викликав поліцію", — розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру за трьома статтями. Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Затриманий перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.