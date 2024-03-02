Зеленський прокоментував російську дронову атаку по Одесі

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську дронову атаку по Одесі 2 березня. Він назвав це терором, що "має на меті виключно знищення життів".

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей", — сказав президент.

За його даними, внаслідок атаки по Одесі загинуло дві дитини — чотиримісячний Тимофій та хлопчик Марк, якому ще не виповнилось трьох років. Загалом відомо про сімох загиблих людей та вісьмох травмованих. Серед них також є дитина — дівчинка.

"Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Внаслідок російської дронової атаки семеро людей загинуло, восьмеро травмувались. Серед них — дві дитини.

З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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