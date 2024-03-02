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Шквальний вітер: прогноз погоди на Донеччині на 3 березня
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Шквальний вітер: прогноз погоди на Донеччині на 3 березня

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Шквальний вітер: прогноз погоди на Донеччині на 3 березня
Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

3 березня на Донеччині вночі зберігатиметься мороз, вдень буде вище нуля, але очікуються пориви шквального вітру.

"За повідомленням Донецького регіонального центру з гідрометеорології вночі 3 березня на території області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с, які збережуться до кінця дня. Будьте обережні під час перебування на вулицях", — повідомляє ДСНС у Донецькій області.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від двох тепла до трьох градусів морозу;
  • вдень від трьох до восьми тепла.

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