Шквальний вітер: прогноз погоди на Донеччині на 3 березня

3 березня на Донеччині вночі зберігатиметься мороз, вдень буде вище нуля, але очікуються пориви шквального вітру.
"За повідомленням Донецького регіонального центру з гідрометеорології вночі 3 березня на території області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с, які збережуться до кінця дня. Будьте обережні під час перебування на вулицях", — повідомляє ДСНС у Донецькій області.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від двох тепла до трьох градусів морозу;
- вдень від трьох до восьми тепла.
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