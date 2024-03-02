Як повідомити про зниклих безвісти: правозахисники запустили гарячу лінію

Харківська правозахисна група запустила гарячу лінію щодо зниклих безвісти. На неї можна подзвонити безкоштовно та повідомити про зниклого з усіх областей України.

Про це у коментарі Суспільному Суми розповіла Таміла Безпала, керівниця громадської приймальні Харківської правозахисної групи.

"Ця гаряча лінія важлива не тільки для Сумщини, а й для всієї України, тому що результатом обробки цієї інформації є звернення для пошуку до 50 органів, включаючи російські і ті, що розташовані на окупованих територіях. Крім того, ми ще звертаємося до органів ООН з відповідними скаргами, а далі — заявляємо російській стороні через ООН про те, що вона нестиме відповідальність за зниклу безвісти людину", — розповіла Таміла Безпала.

Також коли військові повертаються з полону, правозахисники надають їм медичну, психологічну і правову допомогу, додала правозахисниця.

Родичам цивільних, які зараз звертаються, ми надаємо грошову допомогу у вигляді 3-х тисяч гривень.

Фото: Харківська правозахисна група

Якщо ви є родичем або знаєте про:

військовополонених;

ув’язнених цивільних;

зниклих безвісти на окупованій території цивільних.

Можна безкоштовно подзвонити за номером: 0 800 20 24 02.

Наші оператори попросять вас назвати основні дані, які ми внесемо до бази даних пошуку зниклих безвісти та підтримки їхніх родин. Ми не можемо давати гарантії, що встановимо розташування близької вам людини. Однак за роки нашої роботи нашим фахівцям вдалося знайти понад 30% людей, про яких нам повідомили.

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