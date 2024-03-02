На Закарпатті впродовж минулої доби, 1-го березня, прикордонники Чопського загону виявили 13-х чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини та Угорщини.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією ДПСУ, десятеро з них намагалися потрапити до країн ЄС поза пунктами пропуску, троє прямували через ПП "Тиса", використовуючи підроблені документи.

"П'ятьох чоловіків виявили прикордонники відділу "Новоселиця". Вони рухалися групами по двоє і троє. Троє говорили, що їдуть по автомобіль, який мали придбати для знайомого, інші двоє начебто їхали у гори на відпочинок. Ще трьох військовозобов'язаних виявили прикордонники відділу "Ужгород". Жителі Житомирщини не могли пояснити мету перебування у прикордонні, а згодом зізналися, що хотіли дістатися Словаччини", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини. Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

На околиці села Забрідь Хустського району затримали 48-річного волинянина завдяки місцевому жителю. Чоловік повідомив правоохоронцям, що помітив підозрілого незнайомця, який рухається в бік кордону. Також за 100 метрів від держрубежу затримали чоловіка, який не мав при собі жодних документів. Він назвався громадянином Молдови й зізнався, що хотів потрапити до Угорщини.

У пункті пропуску "Тиса" трьох чоловіків, які хотіли перетнути кордон за підробленими документами. Один з них надав на контроль тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК, інші двоє виїжджали за документами, які мали підтвердити їх інвалідність. Згодом з'ясувалось, що документи підроблені, додали в ДПСУ.

На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини. Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

На затриманих складуть адмінпротоколи. Також до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 КК України.

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