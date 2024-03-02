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На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини
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На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини

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На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини
На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини. Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

На Закарпатті впродовж минулої доби, 1-го березня, прикордонники Чопського загону виявили 13-х чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини та Угорщини.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією ДПСУ, десятеро з них намагалися потрапити до країн ЄС поза пунктами пропуску, троє прямували через ПП "Тиса", використовуючи підроблені документи.

"П'ятьох чоловіків виявили прикордонники відділу "Новоселиця". Вони рухалися групами по двоє і троє. Троє говорили, що їдуть по автомобіль, який мали придбати для знайомого, інші двоє начебто їхали у гори на відпочинок. Ще трьох військовозобов'язаних виявили прикордонники відділу "Ужгород". Жителі Житомирщини не могли пояснити мету перебування у прикордонні, а згодом зізналися, що хотіли дістатися Словаччини", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини
На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини. Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

На околиці села Забрідь Хустського району затримали 48-річного волинянина завдяки місцевому жителю. Чоловік повідомив правоохоронцям, що помітив підозрілого незнайомця, який рухається в бік кордону. Також за 100 метрів від держрубежу затримали чоловіка, який не мав при собі жодних документів. Він назвався громадянином Молдови й зізнався, що хотів потрапити до Угорщини.

У пункті пропуску "Тиса" трьох чоловіків, які хотіли перетнути кордон за підробленими документами. Один з них надав на контроль тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК, інші двоє виїжджали за документами, які мали підтвердити їх інвалідність. Згодом з'ясувалось, що документи підроблені, додали в ДПСУ.

На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини
На Закарпатті прикордонники виявили 13-х чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до Словаччини та Угорщини. Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

На затриманих складуть адмінпротоколи. Також до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККПідроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. України.

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