На Львівщині відкрили Алею пам'яті полеглим захисникам

У місті Дрогобич, що на Львівщині, у парку Степана Бандери, відкрили Алею пам'яті, щоб вшанувати памʼять військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Авторкою ідеї та дизайнеркою проєкту стала художниця Христина Соломчак, в якої війна забрала чоловіка та рідного брата.

На металевій конструкції Алеї розміщені світлини полеглих захисників та символіка їхніх військових підрозділів. На кожній із світлин є QR-код, який містить детальнішу інформацію про військового.

Алея пам'яті у Дрогобичі. Фото: пресслужба Дрогобицької міської ради

Конструкція декорована вишиваним металевим орнаментом, який світитиметься в темну пору доби та білими птахами, які символізують душі полеглих воїнів.

Алея пам'яті у Дрогобичі. Фото: пресслужба Дрогобицької міської ради

42-метрову металеву конструкцію виготовив на своїй кузні ветеран російсько-української війни Леонід Федевич спільно з синами.