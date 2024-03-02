На Львівщині відкрили Алею пам'яті полеглим захисникам

У місті Дрогобич, що на Львівщині, у парку Степана Бандери, відкрили Алею пам'яті, щоб вшанувати памʼять військовослужбовців.
Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
Авторкою ідеї та дизайнеркою проєкту стала художниця Христина Соломчак, в якої війна забрала чоловіка та рідного брата.
На металевій конструкції Алеї розміщені світлини полеглих захисників та символіка їхніх військових підрозділів. На кожній із світлин є QR-код, який містить детальнішу інформацію про військового.
Алея пам'яті у Дрогобичі. Фото: пресслужба Дрогобицької міської ради
Конструкція декорована вишиваним металевим орнаментом, який світитиметься в темну пору доби та білими птахами, які символізують душі полеглих воїнів.
Алея пам'яті у Дрогобичі. Фото: пресслужба Дрогобицької міської ради
42-метрову металеву конструкцію виготовив на своїй кузні ветеран російсько-української війни Леонід Федевич спільно з синами.
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