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У Тернополі організували турнір з мініфутболу, щоб зібрати гроші на автомобіль для військового
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У Тернополі організували турнір з мініфутболу, щоб зібрати гроші на автомобіль для військового

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У Тернополі організували турнір з мініфутболу, щоб зібрати гроші на автомобіль для військового
Фото: Максим Королішин

Благодійний турнір з мініфутболу провели у Тернополі. Під час турніру збирали гроші на автомобіль для 3-ї окремої штурмової бригади.

Про це розповів Суспільному співорганізатор турніру Максим Королішин. За його словами, вже вдалося зібрати понад 37 тисяч гривень.

"В нас було 70 тисяч гривень, але цього недостатньо, щоб купити автомобіль для нашого друга Романа Ланового, який воює в 3-ій окремій штурмовій бригаді. Тому вирішили організувати такий благодійний захід, щоб дозбирати".

У Тернополі організували благодійний турнір з мініфутбол
Благодійний турнір з мініфутбол. Фото: Максим Королішин

Максим Королішин каже, участь у грі взяли 16 команд з Тернополя. Їх поділили на чотири групи. Команди грали два тайми по 7 хвилин.

Учасники турніру
Учасники турніру. Фото: Максим Королішин

Благодійний турнір з мініфутболу зі збору коштів для бійців організовують впʼяте, розповів Максим Королішин.

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