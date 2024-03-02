НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Подумали, що то ми горимо". Очевидиця розповіла про російську атаку на Котляреве Миколаївської області
Вторгнення Росії в УкраїнуПОЖЕЖАЛЮДИРегіони

"Подумали, що то ми горимо". Очевидиця розповіла про російську атаку на Котляреве Миколаївської області

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Першого березня о 20:30 російська армія вдарила по селу Котляреве, що на Миколаївщині. Внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень та техніки. Від ударної хвилі пошкоджені житлові будинки.

На місці події побували кореспонденти Суспільного.

Ми звикли, що у нас щось літає постійно.

Місцева жителька Аліна говорить, вибух побачила з вікна власного будинку.

"Сиділи ввечері в хаті, вже нікуди не виходили, тут почули що щось летить. У цей час я вставала з ліжка, хотіла до батьків у кімнату йти і в цей момент сильний вибух. У нас підняло одразу дах і на місце поставило, стеля посипалась. Оскільки у нас пічне опалення: весь дим пішов в хату", — каже Аліна.

"Подумали, що то ми горимо". Жителька села Котляреве Миколаївської області розповіла про вечірню російську атаку
Жителька села Котляреве Аліна, Миколаївщина, 2 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Очевидиця додає, що чула як сиплеться скло в інших будинках. Власне житло планують ремонтувати, адже переїжджати нікуди, говорить Аліна.

"Подумали, що то ми горимо". Очевидиця розповіла про російську атаку на Котляреве Миколаївської області
Від ударної хвилі у будинку посипалась стеля, Миколаївщина, 2 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Пожежу на території фермерського господарства ліквідували рятувальники, повідомив пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Вагін.

"Для ліквідації займання було направлено чергове відділення вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та добровільну пожежну команду Шевченківської громади. Спільними зусиллями пожежу площею 10 квадратних метрів було оперативно ліквідовано", — розповідає пресофіцер надзвичайників.

За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram, травмованих та загиблих немає.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
На початок