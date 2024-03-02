Першого березня о 20:30 російська армія вдарила по селу Котляреве, що на Миколаївщині. Внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень та техніки. Від ударної хвилі пошкоджені житлові будинки.

На місці події побували кореспонденти Суспільного.

Ми звикли, що у нас щось літає постійно.

Місцева жителька Аліна говорить, вибух побачила з вікна власного будинку.

"Сиділи ввечері в хаті, вже нікуди не виходили, тут почули що щось летить. У цей час я вставала з ліжка, хотіла до батьків у кімнату йти і в цей момент сильний вибух. У нас підняло одразу дах і на місце поставило, стеля посипалась. Оскільки у нас пічне опалення: весь дим пішов в хату", — каже Аліна.

Жителька села Котляреве Аліна, Миколаївщина, 2 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Очевидиця додає, що чула як сиплеться скло в інших будинках. Власне житло планують ремонтувати, адже переїжджати нікуди, говорить Аліна.

Від ударної хвилі у будинку посипалась стеля, Миколаївщина, 2 березня 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Пожежу на території фермерського господарства ліквідували рятувальники, повідомив пресофіцер Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Вагін.

"Для ліквідації займання було направлено чергове відділення вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та добровільну пожежну команду Шевченківської громади. Спільними зусиллями пожежу площею 10 квадратних метрів було оперативно ліквідовано", — розповідає пресофіцер надзвичайників.

За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram, травмованих та загиблих немає.

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