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Помер секретар Рівненської єпархії ПЦУ Сергій Лучанін: прощання з протоієреєм анонсували на 3 березня
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Помер секретар Рівненської єпархії ПЦУ Сергій Лучанін: прощання з протоієреєм анонсували на 3 березня

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Сергій Лучанін
Фото: Рівненська єпархія ПЦУ

Помер благочинний Свято-Воскресенського собору Сергій Лучанін. Також він 15 років був секретарем Рівненської єпархії ПЦУ. Прощатимуться з протоієреєм 3 березня. Сергію Лучаніну було 65 років.

Про це повідомили у Facebook Рівненської єпархії ПЦУ.

"Чин похорону та прощання з новопреставленим протоієреєм Сергієм Лучаніним відбудеться у Свято-Воскресенському соборі Рівного. Неділя, 3 березня 2024 року, 16.00 тіло спочилого прибуде до кафедрального храму, літія та читання Євангелій. Понеділок, 4 березня о 8 год. Літургія та чин похорону над спочилим", — зазначили в дописі.

Протоієрей Сергій Лучанін народився в Новій Каховці Херсонської області. В Рівне приїхав на навчаня в Українському інституті інженерів водного господарства, нині — НУВГП.

У 1991-1992 рр. був слухачем пастирських курсів при Рівненській єпархії УАПЦ, після цього — висвячений та призначений настоятелем Свято-Преображенської парафії в Олександрії Рівненського району.

У 1995 році Сергій Лучанін закінчив Волинську духовну семінарію і став благочинним Рівненського районного благочиння.

У 2001-2005 рр. – навчався у Київській духовній академії.

У червні 2007 року закінчив магістратуру Острозької академії, пізніше — кандидат історичних наук, спеціальність Релігієзнавство.

У 2008 році Сергія Лучаніна прзначили канцлером Рівненської єпархії УПЦ Київського Патріархату.

З липня 2014 року – в штаті духовенства Свято-Воскресенського кафедрального собору Рівного.

Також у 2006-2010 рр. Сергій Лучанін був депутатом Рівненської райради, у 2010-2015 рр. — обласної ради.

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