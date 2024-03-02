У Полтаві чоловік пограбував 10-річного хлопчика

У центрі Полтави мешканець Херсонської області, ймовірно, викрав телефон у хлопчика. Чоловікові оголосили підозру.

Про це 2 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.

Про пограбування 10-річного хлопчика поліцейським повідомив його батько. Він сказав, що телефон у сина викрали у центрі Полтави.

Поліція встановила та затримала правопорушника. Розпочато кримінальне провадження. Фігурантом виявився 21-річний мешканець Херсонської області, який на даний час проживає у Полтаві.

Нині чоловікові оголосили про підозру за частиною четвертою статті "Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану". Санкція від 7 до 10 років позбавлення волі. Також чоловікові планують обрати запобіжний захід.

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