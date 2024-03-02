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Готуються відновлювати Україну після перемоги: у Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
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Готуються відновлювати Україну після перемоги: у Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки

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Готуються відновлювати Україну після перемоги: у Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Гуменна

У Черкасах 2 березня на базі гімназії №9 відбувся регіональний фестиваль робототехніки. Участь у ньому взяли 35 команд із усієї області.

Темою цьогорічного фестивалю стали "технічні шедеври для майбутнього України", розповіла Суспільному ректорка Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Наталія Чепурна.

За словами Наталії Чепурної, цьогоріч змагалися 160 учасників — 35 команд з усієї Черкаської області:

"Цього року тематика дуже цікава — "Технічні шедеври для майбутнього України". Це логічне продовження минулорічної теми — "Роботи допомагають Україні". Такі заходи дуже важливі й цікаві. Попри війну ми даємо дітям можливість лишатися дітьми, лишатися в пошуку креативних рішень, розвивати свої таланти й здібності".

У Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Гуменна

Назва всеукраїнського фестивалю теж буде пов'язана зі словом "шедеври", додала вона.

За словами заступника начальника Черкаської обласної військової адміністрації Олександра Шамрая, щороку кількість учасників на таких фестивалях зростає:

"У попередньому році було до 25 команд. Цього року їх більше. Цей фестиваль вже є традиційним. Маємо близько десяти номінацій, різного характеру. Завдання теж різні. Це розширює кругозір дітей, робить їх згуртованими, дає можливість показувати свої ідеї та результати, змагаючись із однолітками".

У Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Гуменна

Педагогиня Ліна Бондаренко тренує команду з Черкас.

"У межах змагань діти мали побудувати робота, який виконає певні місії на полі. Одна з таких місій — відновлювати нашу державу після війни. Роботи мають пройти якнайбільшу кількість завдань за найменшу кількість часу. Все це протягом кількох заїздів. Серед дітей, які беруть участь у фестивалі, є зовсім новачки. Команда молодших займається три тижні, команда старших — три роки. У кожній команді двоє учасників", — розповіла вона.

У Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Гуменна

Також розповіла, що потрібно тим, хто хоче займатися робототехнікою:

"Потрібне бажання вчитися та набори «Лего». Якщо це є, знання з часом прийдуть. А ще треба не боятися рухатися вперед і набратися терпіння, бо це нелегка справа".

У Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Гуменна

12-річний Олександр Атамась відвідує гуртки з робототехніки два роки. З дитинства любив складати різні набори "Лего".

"Ми створювали свого робота на базі 14-ї школи. Збирали його понад два тижні, програмували. Він уміє збирати панелі, дерева, сміття", — розповів він.

У Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Гуменна

У Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Гуменна

Пані Алла вболівала за всіх своїх вихованців, особливо за найменших:

"Діти люблять це, прагнуть перемоги. Ми готувалися до змагань, чекали з нетерпінням. Я вболівала за всіх, але за наймолодшого — найбільше, бо для нього це було вперше і він дуже хвилювався".

У Черкасах діти змагалися на фестивалі робототехніки
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Гуменна

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