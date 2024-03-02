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Комфортна та безпечна: Південна Корея допомагатиме розвивати транспортну інфраструктуру Київщини
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Комфортна та безпечна: Південна Корея допомагатиме розвивати транспортну інфраструктуру Київщини

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Комфортна та безпечна: Південна Корея допомагатиме розвивати транспортну інфраструктуру Київщини
Гостомельський міст. Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області/Facebook

Південнокорейські інвестори допомагають удосконалювати транспортну інфраструктуру Київщини. Наразі за їхньої підтримки розпочали розробляти Транспортну модель регіону.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Трохи більше чотирьох місяців тому в Києві під час спільного форуму України та Республіки Корея ми домовилися з південнокорейськими інвесторами про їхню допомогу в удосконаленні транспортної інфраструктури Київщини. Сьогодні вже обговорюємо конкретні кроки з реалізації проєкту", — сказав очільник КОВА Руслан Кравченко.

За його словами, така модель дозволить:

  • проаналізувати стан пошкодження транспортної інфраструктури області
  • розробити бачення та стратегію її відновлення
  • розробити комплексні плани просторового розвитку
  • оптимізувати транспортні потоки.

Зазначається, що транспортна інфраструктура має стати сучасною, комфортною, безпечною та економічно привабливою. Свої пропозиції максимально оперативно готові надавати райони та громади області, адже саме на місцях розуміють, що найбільш потрібно.

Під час зустрічі голова південнокорейської делегації Лі Ми-Хіук розповів, що вражений побаченим на Київщині і здатністю навіть в умовах війни відбудовувати країну та будувати плани на майбутнє.

До кінця року, крім напрацьованої моделі, планують розглянути низку життєздатних проєктів з удосконалення транспортної інфраструктури. Йдеться не лише про комфорт, а й про безпеку, зауважив Кравченко.

Що відомо про допомогу Київщині від іноземних партнерів

У Білій Церкві на Київщині побувала делегація представників бізнесу з Південної Кореї, щоб обговорити інвестиційні проєкти. Розглядається можливість налагодити виробництва сандвіч-панелей та побудувати новий завод.

Японська компанія Miyamoto International допоможе Київщині створити комплексну систему переробки відходів. Вона відома на міжнародній арені своїм досвідом відновлення населених пунктів після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф.

Програма розвитку ООН (ПРООН) надає Київщині технічну підтримку під час відновлення будівель, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Йдеться про 56 об'єктів, які відбудовуватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

Допомогу на суму близько 2 млн доларів передасть Ірпеню американське місто-побратим Мілвокі. Це понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi та програмне забезпечення. Це не звичайні домашні маршрутизатори, а унікальна система, яку застосовують в оборонному секторі США. Вони вперше використовуватимуться за межами країни.

У Бучі на Київщині відкрили відновлену амбулаторію, яку ремонтували за кошти благодійників. Медзаклад став пілотним центром проєкту ЮНІСЕФ.

Також громада отримала чотири вантажівки будівельних матеріалів із Польщі. Організація "Global Compact Poland" надала мінеральну вату і модульну черепицю для відбудови житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Ще жителі Бучі отримали гуманітарну допомогу від португальського міста-побратима Кашкайш: вживаний теплий одяг, білизну, дитячі іграшки та 50 обігрівачів. Пізніше іноземці виділили €500 тисяч для відновлення закладів освіти Бучі.

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