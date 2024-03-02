Погода на Сумщині на 3-5 березня

Найближчі дні погоду на Сумщині визначатиме південно-західна периферія антициклону.
Про це повідомили в обласному гідрометцентрі.
3 березня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3°..+2°, вдень +2°..+7°, по м.Суми вночі 0°..-2°, вдень +3°..+5°.
4 березня, за даними синоптиків буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2°..+3°, вдень +3°..+8°.
5 березня прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2°..+3°, вдень +5°..+10°.
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