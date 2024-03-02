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Закарпатський "Минай" переміг харківський "Металіст 1925" з рахунком 2:0
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Закарпатський "Минай" переміг харківський "Металіст 1925" з рахунком 2:0

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Закарпатський &quot;Минай&quot; переміг харківський &quot;Металіст 1925&quot; з рахунком 2:0
Закарпатський ФК "Минай". Фото: Українська Прем'єр-ліга

Закарпатський ФК "Минай" здобув першу перемогу у сезоні над харківським "Металістом 1925" із рахунком 2:0.

Про це повідомляють на сайті УПЛ.

Матч 19-го туру УПЛ відбувся 2-го березня на стадіоні "Минай" поблизу Ужгорода.

"Закарпатський "Минай" вперше переміг у поточному чемпіонаті на своєму полі, обігравши "Металіст 1925" — 2:0. Голи у ворота харків'ян забивали Сергій Корнійчук та Євген Скиба. Таким чином, пропускна серія "Металіста 1925" у чемпіонатах України налічує вже 12 матчів", — йдеться у повідомленні.

Склад команд:

"Минай": Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов (Скиба, 46), Прокопчук, Корнійчук, Ременяк (Матюшенко, 77), Вітенчук, Петько (Семотюк, 64), Вакула (Гунічев, 77), Устименко (Попов, 76).

"Металіст 1925": Мозіль — Капінус (Вачіберадзе, 82), Імереков, Курило, Фарина, Червак (Русин, 46), Арі, Габелок, Юрченко (Жичиков, 82), Юсов (Бичек, 67), Гармаш (Фрімпонг, 68).

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