НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Британські фермери привезли у Львів ще 27 автомобілів для ЗСУ
ВОЛОНТЕРИВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАРегіони

Британські фермери привезли у Львів ще 27 автомобілів для ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Британські фермери привезли у Львів ще 27 автомобілів для ЗСУ
Автомобілі, які передали британські фермери, для ЗСУ, Львів, 2 березня 2024. Фото: пресслужба Львівської ОВА

2 березня волонтерська група фермерів з Великої Британії привезла у Львів ще 27 пікапів для Збройних сил України. Автомобілі передали військовим частинам.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

"Британський фермер Марк Лерд та ще 45 його друзів привезли на Львівщину 27 пікапів. Машини наповнені інструментами, лопатами, запасними шинами, медикаментами, одягом, генераторами, наметами, спальними мішками та іншою гуманітарною допомогою для наших оборонців", — мовиться у повідомленні.

Позашляховики передали 24 ОМБр імені короля Данила, 125 окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України, 150 навчальному центру Командування Сил ТрО ЗСУ, спецпідрозділу "Омега" та для підсилення мобільних вогневих груп на Львівщині.

Автомобілі для ЗСУ
Позашляховики, які привезли британські фермери. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Благодійну ініціативу "Пікапи для миру" започаткував британський фермер Марк Лерд, який допомагає ЗСУ з 2014 року.

"Ми прагнемо допомогти Україні, адже бачимо, як відчайдушно ви боретеся. Тому не плануємо зупинятися та продовжуватимемо передавати авто, наповнені гуманітарною допомогою, до завершення війни. Дякую усім, хто підтримує нас та донатить. Завдяки цим людям 27 автомобілів проїхали через усю Європу, аби допомагати вам у вашій меті наближати перемогу", – зазначив Марк Лерд.

Від початку повномасштабного вторгнення ініціативу підтримали десятки аграріїв Сполученого Королівства і вже передали понад 300 автомобілів для ЗСУ.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
&quot;Росіяни катували сусідів через спілкування зі мною&quot;: інтервʼю з настоятелем парафії на Херсонщині Дмитром Онуфриком
"Росіяни катували сусідів через спілкування зі мною": інтервʼю з настоятелем парафії на Херсонщині Дмитром Онуфриком
&quot;Робіть піцу, а не війну&quot;: у Черкаси приїхали шотландські волонтери та безоплатно пригощають
"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси приїхали шотландські волонтери та безоплатно пригощають
Вдова бійця з Волині та волонтерка Анна Циплюк
"Він так мріяв про той будинок": розповідь вдови бійця з Волині, волонтерки Анни Циплюк
Як повідомити про зниклих безвісти: правозахисники запустили гарячу лінію
Як повідомити про зниклих безвісти: правозахисники запустили гарячу лінію
На початок