Британські фермери привезли у Львів ще 27 автомобілів для ЗСУ

2 березня волонтерська група фермерів з Великої Британії привезла у Львів ще 27 пікапів для Збройних сил України. Автомобілі передали військовим частинам.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

"Британський фермер Марк Лерд та ще 45 його друзів привезли на Львівщину 27 пікапів. Машини наповнені інструментами, лопатами, запасними шинами, медикаментами, одягом, генераторами, наметами, спальними мішками та іншою гуманітарною допомогою для наших оборонців", — мовиться у повідомленні.

Позашляховики передали 24 ОМБр імені короля Данила, 125 окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України, 150 навчальному центру Командування Сил ТрО ЗСУ, спецпідрозділу "Омега" та для підсилення мобільних вогневих груп на Львівщині.

Позашляховики, які привезли британські фермери. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Благодійну ініціативу "Пікапи для миру" започаткував британський фермер Марк Лерд, який допомагає ЗСУ з 2014 року.

"Ми прагнемо допомогти Україні, адже бачимо, як відчайдушно ви боретеся. Тому не плануємо зупинятися та продовжуватимемо передавати авто, наповнені гуманітарною допомогою, до завершення війни. Дякую усім, хто підтримує нас та донатить. Завдяки цим людям 27 автомобілів проїхали через усю Європу, аби допомагати вам у вашій меті наближати перемогу", – зазначив Марк Лерд.

Від початку повномасштабного вторгнення ініціативу підтримали десятки аграріїв Сполученого Королівства і вже передали понад 300 автомобілів для ЗСУ.