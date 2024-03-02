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У пологовому будинку в Ніжині планують встановити сонячну електростанцію за понад 4,3 млн грн: хто фінансує проєкт
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У пологовому будинку в Ніжині планують встановити сонячну електростанцію за понад 4,3 млн грн: хто фінансує проєкт

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У пологовому будинку в Ніжині планують встановити сонячну електростанцію за понад 4,3 млн грн: хто фінансує проєкт
ФОТО: Ніжинська міськрада

У Ніжинському пологовому будинку на Чернігівщині в рамках проєкту "Будівництво дахової сонячної електростанції" планують встановити сонячну електростанцію за 4 328 210 гривень.

Про це повідомляє Ніжинська міська рада на своїй Facebook-сторінці.

"Проєкт втілюється завдяки фінансовій підтримці Yellowblue Force Foundation спільно з громадською організацією «Екоклуб». Потужність станції — 80 кВт, а акумуляторні батареї місткістю 65 кВт·год нададуть можливість працювати екстреному обладнанню ще кілька годин після відключення електрики. Її встановлять на даху КНП «Ніжинський міський пологовий будинок». Робота станції допоможе підвищити надійність електропостачання пологового будинку", — йдеться у повідомленні.

Також у міськраді зазначають, що робота сонячної електростанції дозволить пацієнтам лікарні та персоналу бути впевненими у безперебійному функціонуванні закладу та наданні медпослуг під час відключення електроенергії.

"Станція дозволить зекономити 86 900 кВт·год/рік, що в грошовому еквіваленті становить 540 000 гривень на рік", — йдеться у повідомленні.

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