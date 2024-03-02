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Два селища та 246 вулиць та провулків: у Торецькій громаді людям пропонують обрати нові топоніми
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Два селища та 246 вулиць та провулків: у Торецькій громаді людям пропонують обрати нові топоніми

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Два селища та 246 вулиць та провулків: у Торецькій громаді людям пропонують обрати нові топоніми
Торецьк. Фото: Суспільне Донбас

У Торецькій громаді в рамках Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" затвердили перелік вулиць, провулків та проспектів, які підлягають перейменуванню. Також планують перейменувати селища Петрівку та Юр'ївку. Жителів громади закликають залишати свої пропозиції щодо нових назв.

Про це повідомила пресслужба Торецької міської військової адміністрації.

Згідно з розпорядженням № 44 начальника Торецької МВА Василя Чинчика перейменуванню підлягають:

  • 130 вулиць та провулків у Торецьку;
  • 30 вулиць та провулків у Залізному;
  • 16 вулиць та провулків у Південному;
  • 32 вулиць та провулків у Північному;
  • 7 вулиць та провулків у Дружбі;
  • 2 вулиці у Дачному;
  • 16 вулиць та провулків у Нью-Йорку;
  • 5 вулиць та провулків у Неліпівці;
  • 3 вулиці у Сухій Балці;
  • одна вулиця у Юр'ївці;
  • дві вулиці в окупованій Озерянівці;
  • 5 вулиць в окупованій Курдюмівці.

Також у пресслужбі Торецької МВА зазначили, що всі охочі жителі громади можуть залишити свої пропозиції щодо нових назв вулиць за посиланням.

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