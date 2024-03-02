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Горіли побутове сміття і сухостій: на Рівненщині за добу рятувальники гасили три пожежі на відкритих місцевостях
ПОЖЕЖАдовкілляРегіони

Горіли побутове сміття і сухостій: на Рівненщині за добу рятувальники гасили три пожежі на відкритих місцевостях

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Три пожежі на відкритих місцевостях Рівненщини ліквідували рятувальники увечері 1 березня. Двічі горіло побутове сміття та раз – сухостій в чагарнику.

Про це 2 березня повідомили на сайті обласної Служби порятунку.

Одна з пожеж сталася о 18:34 в селі Залав’я Острожецької громади Дубенського району. Горіло побутове сміття на відкритій території площею 100 кв. м.

О 19:19 рятувальники гасили пожежу в Обарові Городоцької громади Рівненського району. Горіло побутове сміття на відкритій території площею 10 кв. м.

Третю пожежу рятувальники гасили о 20:23 в селі Дерев’яне Зорянської громади Рівненського району. Зайнявся сухостій на чагарнику площею 0,1 га.

"Рятувальники Рівненщини вкотре звертаються до громадян припинити випалювати сухостій та сміття. Внаслідок цих пожеж, вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, але рослини, комахи, звірі та птахи. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. ", — зазначили на сайті обласної Служби порятунку.

Також додали, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонене. За це передбачений штраф:

  • для громадян — від 3 060 грн до 6 120 грн;
  • для посадових осіб — від 15 300 грн до 21 420 грн

Чим небезпечні пожежі в екосистемах

Нобельський національний природний парк 1 березня у Facebook розмістив повідомлення про небезпеку пожеж в екосистемах:

  • відбувається забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами — окисами азоту, чадного газу, важкими металами і канцерогеннними сполукам, які потрапляють в атмосферу, осідають в ґрунтах і проникають у воду;
  • під час горіння виділяється вуглекислий газ, що посилює парниковий ефект і впливає на зміни клімату;
  • на поверхні та під землею від вогню гине насіння рослин і трав;
  • при підпалі трави знищується вся корисна мікрофлора ґрунту, в тому числі і та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам;
  • у вогні гинуть всі живі істоти, що беруть участь в процесі формування ґрунту;
  • пожежі навесні також можуть пошкодити дерева, особливо їхню кореневу шийку – дуже вразливе місце прямо над землею;
  • на місці підпалу нормальне життя рослин і комах відновлюється лише через 5-6 років, але дуже часто не відновлюється ніколи.

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