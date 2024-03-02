В Івано-Франківську 2 березня провели перший турнір з мініфутболу пам'яті загиблого волонтера та військовослужбовця 78 десантно-штурмового полку Віталія Дзібія. Віддати шану полеглому воїну зібралися побратими, друзі, однокласники та волонтери.

Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

На турнір з мініфутболу пам'яті Віталія Дзібія зібралися вісім команд, розповідає організатор заходу, голова "Спілки волонтерів Прикарпаття" Ігор Лукинів. За його словами, команди розділили на дві групи. По два переможці з кожної вийшли у півфінал, де змагалися за право участі в головному матчі змагань.

Віддати шану полеглому воїну Віталію Дзібію зібралися побратими, друзі, однокласники та волонтери. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Команди збирали серед друзів та однокласників Віталика. Рота особливого призначення — він з хлопцями дружив, з "кордівцями" дружив, з Національною гвардією, з муніципальною вартою. І наші волонтери. Це — насамперед підтримка сім'ї, що ми не забуваємо Віталика. Він з нами як був, так і є", — каже Ігор Лукинів.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Сестра загиблого воїна Юлія Дзібій говорить: такі турніри нагадують людям про важливість вшанування пам'яті героїв.

"Це — надзвичайно класно. Я максимально підтримую "Спілку волонтерів Прикарпаття", завжди намагаюся з ними йти в ногу, підтримувати будь-які ініціативи. Тому що в будь-якому випадку — це вшанування пам'яті. Це — соціально круто, заохочує людей", — каже Юлія Дзібій.

Сестра загиблого воїна Юлія Дзібій. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Учасник турніру, друг загиблого воїна Віталій Волосінчук пригадує, що Віталій Дзібій також захоплювався футболом.

"Він на кожному матчі, коли ми грали на будь-якому турнірі, був і вболівав за нашу Спілку. Всі команди погодилися грати, щоб віддати шану воїну, який загинув за Україну", — розповідає Віталій Волосінчук.

Портрет Віталія Дзібія. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Кум полеглого Віталія Дзібія Ігор Треф'як говорить, що той був життєрадісною та веселою людиною, завжди готовою прийти на допомогу.

"Це була щира, добра людина. В нього завжди на обличчі була усмішка. Навіть коли Віталію було боляче чи важко, він цього ніколи не показував. Завжди посміхався, казав, що все добре, життя прекрасне", — пригадує Ігор Треф'як.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Що відомо про спецпризначенця Віталія Дзібія

Віталій Дзібій народився 2 січня 1993 року. З 2014 року був членом "Спілки волонтерів Прикарпаття".

На захист країни від російської агресії став добровільно у грудні 2022 року. Воював у складі 1 полку спецпризначення "Сафарі" Національної поліції України. Згодом перейшов у 78 полк десантно-штурмових військ ЗСУ.

Під час останнього бою поблизу міста Оріхів Запорізької області отримав контузію та черепно-мозкову травму, внаслідок якої помер 6 серпня 2023 року.

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