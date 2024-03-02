Київщина намагається створити максимально комфортні умови для підприємців. Минулого року в області зареєструвалося майже 14 тисяч нових суб'єктів господарювання.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він нагадав, що за ініціативи Президента України створено економічну платформу "Зроблено в Україні".

"Це майданчик для постійного діалогу між підприємцями та державою. В умовах війни маємо максимально підтримати розвиток, виробництво та продаж української продукції. Київщина — у п'ятірці регіонів-лідерів, привабливих для бізнесу", — поінформував Кравченко.

За його словами, загалом в регіоні зареєстровано понад 208 тисяч суб'єктів господарювання. Київська ОВА стимулює інвестиційну привабливість регіону та підтримує бізнес.

"Підтримка українського бізнесу — це не лише про розвиток економіки, це і про створення нових робочих місць, щоб люди поверталися до України", — сказав Кравченко.

Минулого року на Київщині зареєстрували на понад 10 тисяч фірм і компаній більше, ніж за 9 місяців 2022 року. Також у області розмістилися 77 підприємств, які переїхали з районів, охоплених бойовими діями і відновили свою діяльність на новому місці.

За даними КОДА, суб'єкти мікро-, малого та середнього бізнесу за 9 місяців 2023 року сплатили до бюджетів усіх рівнів на 28,5% більше податків і зборів, ніж за січень-вересень 2022 року.

Що відомо про заходи підтримки бізнесу на Київщині

Із липня 2022 року Уряд запровадив проєкт "єРобота", за яким можна отримати від держави безповоротну фінансову допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу. Найпопулярніша серед українців — програма мікрогрантів "Власна справа", за якою можна отримати до 250 тис. гривень. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

У лютому 2023 року стало відомо, що Київщина посіла 2 місце серед регіонів із найбільшою кількістю ухвалених рішень за програмою "єРобота". 227 бізнесменів області отримали "зелене світло" щодо фінансування для реалізації власних бізнес-проєктів.

У березні минулого року стартувала 4-та хвиля прийому запитів на участь у програмі "єРобота". Претенденти на отримання коштів можуть подавати бізнес-плани через портал "Дія". Кінцевий термін проєкту сплив 19 листопада.

Станом на червень на Київщині гранти від держави за урядовим проєктом "єРобота" отримали 215 жителів регіону. У межах програми "Власна справа" підприємці Київщини створили 476 нових робочих місць.

Також влітку підприємці регіону збільшили обсяги виробництва і продажів. 67% підприємств Київщини працювали на майже повну, повну або навіть вищу потужність порівняно з довоєнним періодом.

Аграрії Київщини з початку року отримали майже 12 млрд грн кредитів на розвиток господарств. Також у рамках урядового проєкту "єРобота" створена грантова програма для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків.

Про платформу "Зроблено в Україні"

26 січня президент Володимир Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні". За його словами, її завдання полягатиме у створенні умов для постійної комунікації та координації взаємодії держорганів із бізнесом.

"Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. "Зроблено в Україні" — не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", — сказав тоді президент.

27 січня Зеленський підписав укази про створення Ради з питань підтримки підприємництва і платформи "Зроблено в Україні".