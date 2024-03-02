За минулу добу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області Сили оборони ліквідували 59 російських військових.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Крім цього, українські захисники знищили зенітну установку, вісім гармат, в тому числі одну САУ, два станкові гранатомети "Полум’я", чотири засоби радіоелектронної боротьби (від антен до станцій), 13 одиниць автобронетехніки, пункт управління БпЛА "ZALA", генератор, човен, польовий склад паливо-мастильних матеріалів, пункт боєпостачання та три спостережні пункти армії РФ.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Херсонському напрямку російські військові не штурмували позиції українських захисників.

Також керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ліквідація росіян відбувається по всій смузі досягнення. Українські захисники працюють дронами, радіоелектронна боротьба розгорнута потужно.

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