У Запоріжжі шахраї ошукали жінку на 40 тисяч гривень

У Запоріжжі до правоохоронних органів звернулася місцева жителька, яку шахраї ошукали на 40 тисяч гривень.
Про це, сьогодні, 2 березня, повідомили у ГУ Національної поліції у Запорізькій області.
Зазначається, що шахраї ошукали 67-річну жінку на 40 тисяч гривень завдяки схемі "Ваш родич у біді":
"Ваш родич у біді" — одна з поширених шахрайських схем. Афера проста, але вирішальним є фактор несподіваності та гра на емоціях потенційної жертви", — йдеться у повідомленні.
Аби не стати жертвою шахраїв, поліцейські нагадують:
- не панікувати;
- завершити розмову;
- не поспішати виконувати вказівки невідомих;
- перетелефонувати родичам або близьким та перевірити інформацію;
- повідомити про випадок шахрайства у поліцію.
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