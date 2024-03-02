У Запоріжжі шахраї ошукали жінку на 40 тисяч гривень

У Запоріжжі до правоохоронних органів звернулася місцева жителька, яку шахраї ошукали на 40 тисяч гривень.

Про це, сьогодні, 2 березня, повідомили у ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

Зазначається, що шахраї ошукали 67-річну жінку на 40 тисяч гривень завдяки схемі "Ваш родич у біді":

"Ваш родич у біді" — одна з поширених шахрайських схем. Афера проста, але вирішальним є фактор несподіваності та гра на емоціях потенційної жертви", — йдеться у повідомленні.

Аби не стати жертвою шахраїв, поліцейські нагадують:

не панікувати;

завершити розмову;

не поспішати виконувати вказівки невідомих;

перетелефонувати родичам або близьким та перевірити інформацію;

повідомити про випадок шахрайства у поліцію.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber