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У Запоріжжі шахраї ошукали жінку на 40 тисяч гривень
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У Запоріжжі шахраї ошукали жінку на 40 тисяч гривень

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Шахраї ошукали жительку Запоріжжя на 40 тисяч гривень за схемою "Ваш родич у біді"
Ілюстративне. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

У Запоріжжі до правоохоронних органів звернулася місцева жителька, яку шахраї ошукали на 40 тисяч гривень.

Про це, сьогодні, 2 березня, повідомили у ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

Зазначається, що шахраї ошукали 67-річну жінку на 40 тисяч гривень завдяки схемі "Ваш родич у біді":

"Ваш родич у біді" — одна з поширених шахрайських схем. Афера проста, але вирішальним є фактор несподіваності та гра на емоціях потенційної жертви", — йдеться у повідомленні.

Аби не стати жертвою шахраїв, поліцейські нагадують:

  • не панікувати;
  • завершити розмову;
  • не поспішати виконувати вказівки невідомих;
  • перетелефонувати родичам або близьким та перевірити інформацію;
  • повідомити про випадок шахрайства у поліцію.

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