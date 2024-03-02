Волонтер поранений під час обстрілу Куп'янська 2 березня

55-річний волонтер зазнав уламкового поранення під час обстрілу Куп'янська, його ушпиталили.
Про це повідомив керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.
За попередніми даними, росіяни використали керовану авіабомбу. У Харківській обласній прокуратурі кажуть, що росіяни завдали авіаудару близько 09:20. Удар прийшовся на околиці міста.
"Попередньо, удар був завданий КАБ-250", — сказано у повідомленні.
Рештки снаряда, яким росіяни вдарили по Куп'янську, 2 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини
Околиці Куп'янська, по яких росіяни били 2 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини
За даними поліції Харківщини, пошкоджений легковий автомобіль пораненого чоловіка.
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