У Львові водій маршрутки ледь не збив двох людей на пішохідному переході

Патрульні поліцейські розшукали водія маршрутки, який ледь не збив людей на пішохідному переході на вулиці Шевченка. Відео порушення ПДР правоохоронці побачили у соцмережах.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У патрульній поліції розповіли, що 1 березня у мережі оприлюднили відео, на якому видно, як маршрутка, ледь не збила двох пішоходів, які були вже на середині переходу. Не забавляючи швидкості, водій поїхав далі.

Поліцейські зайнялися пошуком порушника та встановили, що це міжміська маршрутка і з'ясували між якими населеними пунктами вона курсує.

"Невдовзі, ми з'ясували хто був за кермом на момент порушення і склали на 53-річного чоловіка протокол за ч. 5 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, що спричинило створення аварійної обстановки) КУпАП", — йдеться у повідомленні.

Водієві загрожує штраф 1445 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.