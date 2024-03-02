Якою буде погода на Івано-Франківщині 3 березня

3 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями та невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом. Вночі та вранці — туман.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 10-12⁰ тепла. По області вночі — від 0° до 5° тепла, вдень повітря прогріється до 7-12⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі синоптики прогнозують від 2° морозу до 3° тепла, вдень — від 0° до 5° тепла.
Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, в тумані — 100-500 метрів.
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