Новини та події Рівного та Рівненської області 2 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
“Не мовчи! Полон — вбиває!”: у Рівному відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти бійців
Акцію “Не мовчи! Полон — вбиває!” на підтримку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців організували 2 березня в Рівному. На Театральну площу вийшли рідні бійців полку "Азов", 46 десантно-штурмової бригади та 4 танкової бригади.
Серед учасників акції, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного — Ольга Луцик. Її брат — військовий 4 танкової бригади, виконував бойові завдання на Донеччині і зник безвісти.
Зі слів Ольги, він дев'ять місяців він не виходив з рідними на зв'язок:
"Де він знаходиться, яка його доля і який у нього стан — нам невідомо до сьогодні". В усі встановлені законами та положеннями інстанції ми зверталися, у військову частину зверталися. Нас досі не повідомили про результати розслідування і за яких обставин він взагалі зник. Також ми зверталися й до міжнародних інституцій — робочої групи ООН, міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми благаємо у влади та міжнародних інституції ефективніших способів пошуку наших рідних".
Акцію “Не мовчи! Полон — вбиває!” організувала рівнянка Єва Дорохіна, донька полоненого військовослужбовця:
"Остання розмова з ним була ще на Азовсталі. Він писав мені, що дуже хоче до дому і дуже нас любить. Він був готовий до полону. Він отримав поранення 1 квітня 2022 року. У нього не функціонує рука, він не чує на одне вухо. Погано зі здоров'ям, я бачила його фото. Кола під очима — це говорить про нестачу їжі".
Мета акції, зі слів Єви — нагадати владі й громадськості про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців:
"Це вже шоста моя акція. І хочеться, щоб була змога проводити ці акції і щоб люди приходили. Мій батько — боєць "Азову", уже другий рік перебуває в полоні. Нещодавно йому винесли вирок — 28 років позбавлення волі за те, що він захищав свій дім, свою землю, свою батьківщину. Наразі ми боремось, боремось за кожного з них. Полон — вбиває, я бачила відео з допиту свого батька".
Організовувати такі мирні акції Єва Дорохіна планує, доки усіх полонених не вдасться повернути додому.
Вчиться жити з однією рукою: історія військовослужбовця Ігоря Котелюха з Рівненщини
Військовослужбовець з Рівненщини Ігор Котелюх, який втратив руку на фронті, адаптується до життя після травми. Він рубає дрова, допомагає дружині по господарству та планує знову сісти за кермо. Суспільне дізналося історію бійця.
Військовослужбовець Збройних сил України Ігор Котелюх з селища Соснове, що на Рівненщині. Розповів, що до війська він потрапив у січні 2023 року, служив у 33-й окремій механізованій бригаді, спочатку в Ужгороді, потому — на Запорізькому напрямку. У червні під час виконання бойового завдання чоловік втратив праву руку. "Штурмували посадки, потрапили під артобстріл, і ось так вийшло. Жити хотілося".
Після поранення Ігор проходив лікування у п'яти медзакладах України. В одному з них —його навчили писати лівою рукою. При цьому Ігор Котелюх жартома додав:
"Найголовніше, що я жінку з дитиною обійняти можу, а що ще треба?".
Зі слів дружини Ігоря Аліни, вона готувалася до повернення чоловіка після п'ятимісячного лікування. Зокрема розташувала меблі в будинку так, щоб Ігореві було зручно:
"Добре, що живий — всі так казали, і я сама це знала. Розуміла, яке його чекає життя. Але поступово усе прояснилося. Кажу йому, що має дві руки, просто — одна меншенька. Він дуже хвилювався щодо цього. Але якось справляємось".
Матч із вболівальниками у Полтаві: "Ворскла" перемогла рівненський "Верес"
Із рахунком 2:1 завершився футбольний матч полтавської "Ворскли" та рівненського клубу "Верес". Про це повідомив кореспондент Суспільного із місця події.
Матч 19-го туру чемпіонату України з футболу між полтавською "Ворсклою" та "Вересом" відбувся 2 березня у Полтаві. Це був перший за 2,5 роки матч на стадіоні "Ворскла" із вболівальниками. Їх, за даними пресаташе полтавської “Ворскли” Артема Лобанова, було 964. Всі гроші, отримані від проведення матчу, планують спрямувати на допомогу Збройним силам України, додав Лобанов.
Перший гол на 41-й хвилині забив гравець команди "Верес" Марко Мрвальєвич. Після перерви два м'ячі забив півзахисник "Ворскли" Сергій М'якушко.
Це перша перемога для полтавської команди під орудою нового головного тренера Сергія Долганського. Нині команда посідає сьоме місце в чемпіонаті України. ФК "Верес" на 15-місці таблиці. Наступний матч футболісти "Ворскли" зіграють 9 березня. Їхній суперник – "Чорноморець" з Одеси. "Верес" 7 березня у Рівному зіграє проти "Динамо" Київ.
Горіли побутове сміття і сухостій: на Рівненщині за добу рятувальники гасили три пожежі на відкритих місцевостях
Три пожежі на відкритих місцевостях Рівненщини ліквідували рятувальники увечері 1 березня. Двічі горіло побутове сміття та раз – сухостій в чагарнику. Про це повідомили на сайті обласної Служби порятунку.
Одна з пожеж сталася о 18:34 в селі Залав’я Острожецької громади Дубенського району. Горіло побутове сміття на відкритій території площею 100 кв. м.
О 19:19 рятувальники гасили пожежу в Обарові Городоцької громади Рівненського району. Горіло побутове сміття на відкритій території площею 10 кв. м.
Третю пожежу рятувальники гасили о 20:23 в селі Дерев’яне Зорянської громади Рівненського району. Зайнявся сухостій на чагарнику площею 0,1 га.
"Рятувальники Рівненщини вкотре звертаються до громадян припинити випалювати сухостій та сміття. Внаслідок цих пожеж, вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, але рослини, комахи, звірі та птахи. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. ", — зазначили на сайті обласної Служби порятунку.
Також додали, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонене. За це передбачений штраф:
- для громадян — від 3 060 грн до 6 120 грн;
- для посадових осіб — від 15 300 грн до 21 420 грн
Чим небезпечні пожежі в екосистемах
Нобельський національний природний парк 1 березня у Facebook розмістив повідомлення про небезпеку пожеж в екосистемах:
- відбувається забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами — окисами азоту, чадного газу, важкими металами і канцерогеннними сполукам, які потрапляють в атмосферу, осідають в ґрунтах і проникають у воду;
- під час горіння виділяється вуглекислий газ, що посилює парниковий ефект і впливає на зміни клімату;
- на поверхні та під землею від вогню гине насіння рослин і трав;
- при підпалі трави знищується вся корисна мікрофлора ґрунту, в тому числі і та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам;
- у вогні гинуть всі живі істоти, що беруть участь в процесі формування ґрунту;
- пожежі навесні також можуть пошкодити дерева, особливо їхню кореневу шийку – дуже вразливе місце прямо над землею;
- на місці підпалу нормальне життя рослин і комах відновлюється лише через 5-6 років, але дуже часто не відновлюється ніколи.
Помер секретар Рівненської єпархії ПЦУ, протоієрей Сергій Лучанін
На 66 році життя, помер багаторічний секретар Рівненської єпархії Православної Церкви України, благочинний Свято-Воскресенського собору Рівного, протоієрей Сергій Лучанін. Про це повідомили 2 березня у Facebook єпархії.
"Чин похорону та прощаня з новопреставленим протоієреєм Сергієм Лучаніним відбудеться у Свято-Воскресенському соборі Рівного. Неділя, 3 березня 2024 року, 16.00 тіло спочилого прибуде до кафедрального храму. Літія та читання Євангелій. Понеділок, 4 березня о 8 год. Літургія та чин похорону над спочилим", — зазначили в дописі.
Оновлений прогноз погоди на 3 березня
На завтра, 3 березня, обласний центр з гідрометеорології прогнозує хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці — місцями слабкий туман. Вітер —південно-східний , 7-12 м/с.
Температура по області: вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 5-10° тепла; у Рівному вночі — близько 0°, вдень — 7-9° тепла.
У Рівному попрощалися з бійцями Іллею Ромашем та Олегом Перебийносом
На майдані Незалежності в Рівному 2 березня попрощались із двома військовослужбовцями: 36-річним солдатом Іллею Ромашем та 51-річним солдатом Олегом Перебийносом.
Ілля Ромаш
Ілля Ромаш народився у Рівному, закінчив школу № 19, потім — Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж. Працював на приватному підприємстві з виготовлення меблів, пізніше — у Києві продавцем в магазині автомобільних запчастин, повідомили у Facebook Рівненської міської ради.
36-річний солдат Ілля Ромаш загинув 25 лютого 2024 року на Миколаївському напрямку.
"Це був мій друг, веселий завжди, хороший. Кулеметник у моєму відділенні, я знав, що в мене завжди була спина прикрита. Я був недалеко, коли він загинув, так сталося", — зазначив побратим загиблого Андрій.
Попрощатися з Іллею Ромашем на майдан Незалежності прийшла медикиня з його роти Мирослава:
"Я служила з ним 1,5 роки. Він завжди настрій усім піднимав, найвеселіший хлопець у нашій роті. На жаль, так сталося".
Олег Перебийніс
За інформацією Рівнеради, Олег Перебийніс закінчив школу № 13, потім — ПТУ № 10. Працював за кордоном водієм. 26 лютого 2022 року повернувся з Польщі, де працював, щоб піти воювати.
За 19 місяців служби побував у найгарячіших точках. 29 лютого 2024 року 51-річний солдат Олег Перебийніс помер.
"Хороший, допомагав мамі, бо його батько рано помер. Двоє діток у нього, хороші дівчата, 26-ти і 15-ти років", — сказала хрещена Олега Перебийноса Лідія Федорівна.
Її донька Наталія додала:
"Він повернувся із заробітків, коли почалося повномасштабне вторгнення. Казав, що не хоче там сидіти й чекати, поки під його вікна прийдуть. У травні служити пішов".
Повідомили про смерть військових з Рівненщини — Тараса Винокура і Святослава Павлуся
На війні проти РФ загинули військові з Рівненщини — Тарас Винокур з Гощанської громади і Святослав Павлусь — з Вараської. Про це повідомили у Facebook місцевих рад.
Тарас Винокур
Тарас Винокур — житель села Симонів Гощанської громади. Він загинув 28 лютого під час виконання бойового завдання біля села Берестове Бахмутського району Донецької області. Це сталося під час мінометного обстрілу військами РФ.
Про зустріч кортежу з тілом бійця, прощання та поховання у громаді повідомлять додатково.
Святослав Павлусь
Святослав Павлусь народився у селі Собіщиці Вараської громади. Після школи навчався на машиніста крана в Маневицькому ПТУ № 28. У серпні 2023 року чоловіка мобілізували. Він служив водієм-радіотелефоністом піхотного відділення.
28 лютого 40-річний Святослав Павлусь помер від зупинки серця під час перевезення особового складу для проведення ротації поблизу Сіверська Бахмутського району на Донеччині, повідомив у Facebook міський голова Вараша Олександр Мензул.
Про дату та час прощання поінформують додатково.
Допомагають упродовж двох років: як працює обласний волонтерський штаб у Рівному
Обласному волонтерському штабу на Рівненщині — два роки. За цей час тут допомогли понад 158 тисячам людей — військовослужбовцям, родинам загиблих та зниклих безвісти, переселенцям.
Про те, як виник штаб та з якими труднощами стикалися його волонтери, розповіла директорка "Волонтерського простору" Ольга Яковлєва в етері Українське радіо Рівне.
З чого все почалося та як зараз працює волонтерський штаб
Зі слів Ольги Яковлєвої, обласний волонтерський штаб почав працювати з 26 лютого 2022 року приміщенні Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру.
З 25 серпня 2022 року, після відновлення показу вистав, штаб переїхав у приміщення складів "Рівнекниги" на вулицю Покровську, 16.
Координаторка роботи обласного волонтерського штабу Наталія Ханенко пояснила, що зараз кількість волонтерів зменшилася:
"На сьогодні, це маленька частка людей, які не втомилися і надалі продовжують працювати. Їх набагато менше, аніж на початку".
Хто звертався за допомогою до волонтерів
Ольга Яковлєва розповіла, що першими, хто звернувся за допомогою стали військові.
"Спочатку ми планували допомогти тим людям, які будуть приїжджати до нас з території, де ведуться бойові дії, але так сталося, що перша допомога надавалася військовим. Люди на той момент готові були віддати все. Згодом до нас почали заходити вимушено переміщені особи — спочатку були з-під Києва: з Бучі, Ірпеня, Василькова", — зауважила волонтерка.
Марина Павлюченко додала, що у штабі видавали ліки, засоби першої потреби, продуктові пакети, постіль, ковдри, рушники:
"Люди приїжджали з порожніми руками, були такі, що взимку не мали взуття, деяких до нас спрямовували одразу з потяга. Ми надавали необхідні речі, шукали житло. З п'ятого березня почалися масові звернення. Також людей годували, необхідні були харчові продукти".
Чи змінилася робота штабу за два роки
Зі слів Наталії Ханенко, досі є запити на допомогу від військових і переселенців:
"Переселенці, які в нас проживають вже певний час, мають своїх родичів, яким важко. Навіть одяг передають чи найнеобхідніше. Щодо військових — різні запити. Оскільки вже напрацьований алгоритм допомоги, ми взаємодіємо з іншими волонтерами, громадськими організаціями, тому наразі трохи простіше".
Волонтерка додала, що гуманітарну допомогу передають військовим різними способами.
"Буває, хлопці самі приїжджають, наприклад, приганяють машини на ремонт. Іноді вони виходять з медичних закладів, де пройшли лікування і відправляються безпосередньо туди, де вони служать. Буває, що відправляю поштою".
Обласному волонтерському штабу на Рівненщині — два роки. За цей час тут допомогли понад 158 тисячам людей — військовослужбовцям, родинам загиблих та зниклих безвісти, переселенцям.
Про те, як виник штаб та з якими труднощами стикалися його волонтери, розповіла директорка "Волонтерського простору" Ольга Яковлєва в етері Українське радіо Рівне.
З чого все почалося та як зараз працює волонтерський штаб
Зі слів Ольги Яковлєвої, обласний волонтерський штаб почав працювати з 26 лютого 2022 року приміщенні Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру.
З 25 серпня 2022 року, після відновлення показу вистав, штаб переїхав у приміщення складів "Рівнекниги" на вулицю Покровську, 16.
Координаторка роботи обласного волонтерського штабу Наталія Ханенко пояснила, що зараз кількість волонтерів зменшилася:
"На сьогодні, це маленька частка людей, які не втомилися і надалі продовжують працювати. Їх набагато менше, аніж на початку".
Хто звертався за допомогою до волонтерів
Ольга Яковлєва розповіла, що першими, хто звернувся за допомогою стали військові.
"Спочатку ми планували допомогти тим людям, які будуть приїжджати до нас з території, де ведуться бойові дії, але так сталося, що перша допомога надавалася військовим. Люди на той момент готові були віддати все. Згодом до нас почали заходити вимушено переміщені особи — спочатку були з-під Києва: з Бучі, Ірпеня, Василькова", — зауважила волонтерка.
Марина Павлюченко додала, що у штабі видавали ліки, засоби першої потреби, продуктові пакети, постіль, ковдри, рушники:
"Люди приїжджали з порожніми руками, були такі, що взимку не мали взуття, деяких до нас спрямовували одразу з потяга. Ми надавали необхідні речі, шукали житло. З п'ятого березня почалися масові звернення. Також людей годували, необхідні були харчові продукти".
Чи змінилася робота штабу за два роки
Зі слів Наталії Ханенко, досі є запити на допомогу від військових і переселенців:
"Переселенці, які в нас проживають вже певний час, мають своїх родичів, яким важко. Навіть одяг передають чи найнеобхідніше. Щодо військових — різні запити. Оскільки вже напрацьований алгоритм допомоги, ми взаємодіємо з іншими волонтерами, громадськими організаціями, тому наразі трохи простіше".
Волонтерка додала, що гуманітарну допомогу передають військовим різними способами.
"Буває, хлопці самі приїжджають, наприклад, приганяють машини на ремонт. Іноді вони виходять з медичних закладів, де пройшли лікування і відправляються безпосередньо туди, де вони служать. Буває, що відправляю поштою".
Консультативна та психологічна допомога
Ольга Яковлєва розповіла:
"Послуги надавалися по запиту, це могло бути в штабі, тому що часто люди до нас зверталися по дрібничках, а потім виявлялося, що їм дійсно потрібна допомога. Був складний випадок — чоловік з жінкою, які переїхали сюди, забрали свою онучку, а їхню дочку ще з двома дітьми вбили під Запоріжжям. Ми з ними працювали".
Щодо правової допомоги Марина Павлюченко зауважила:
"Раніше люди приїжджали взагалі без документів, без нічого. Разом з ними йшли у паспортний стіл, допомагали кожному відновити документи, подати на виплати. Бо люди прийшли, взагалі місто не знають, тож доводилося повністю їх супроводжувати. Зараз ми друзями залишилися, бо кожен відчував цю підтримку".
Які труднощі виникали під час роботи
"Були труднощі й, мабуть, вони будуть. Ми розуміємо, що ніхто не очікував, що повномасштабна фаза війни триватиме так довго. Ми розуміємо, що цей штаб має працювати. Є запити на маскувальні сітки, були на окопні свічки, але на постійній основі приходить волонтерити невелика кількість людей. Ми не можемо змусити це робити, шукаємо якісь шляхи, але хотілося, щоб люди були більш активними в цьому. Маємо працювати на перемогу, дочекатися її і відбудовувати Україну", — зазначила Ольга Яковлєва.
Охочих долучитися до волонтерства просять приходити у штаб за адресою за адресою: вулиця Покровська (колишня Островського), 16, з 11:00 до 13:00.