НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Діти Ірпеня передали малюнки і смаколики українським військовим, які проходять реабілітацію
ДОПОМОГАЗСУДІТИРегіони

Діти Ірпеня передали малюнки і смаколики українським військовим, які проходять реабілітацію

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Діти Ірпеня передали малюнки і смаколики українським військовим, які проходять реабілітацію
Діти готували смаколики для українських військових. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

Діти Ірпінської громади на Київщині приготували та передали смаколики і малюнки для українських воїнів, які нині проходять реабілітацію у місцевому військовому шпиталі.

Про це повідомляє у Telegram Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

За його словами, до ініціативи долучились всі садочки Ірпінської громади без виключення. Сотні дітей спробували себе у ролі кухарів-волонтерів, щоб хоч трохи підтримати та підняти настрій українським військовим, які отримали важкі поранення на полі бою.

Зазначається, що крім смаколиків, також закрили побутові потреби військових. Пральний порошок, мило, миючі засоби, рушники, зубні щітки тощо закупили та передали від імені всіх місцевих жителів.

"Моя щира вдячність батькам нашої малечі за патріотичне, свідоме виховання майбутнього Ірпінської громади. Дякую й маленьким кухарям за підтримку військових", — сказав Маркушин.

Що відомо про допомогу Київщини військовим

Київська обласна військова адміністрація направила військовим позашляховики. Також бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців привезли 96 дронів, вантажівки КрАЗ, автокран, екскаватор і мікроавтобус. Отримали українські військовослужбовці і велику партію хімічних грілок та інше обладнання.

На початку цього року в Ірпені за кошти міського бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передадуть бійцям бригади "Буревій" Національної гвардії. Місцеві жителі виготовляють окопні свічки, щоб передати на фронт українським захисникам. Наразі поновили процес виготовлення свічок працівники комунального підприємства "Управління благоустрою міста".

Наприкінці 2023 року депутати Ірпінської міської ради ухвалили міський бюджет-2024. В кошторисі передбачили 15 мільйонів гривень на програму системної допомоги військовим.

В Ірпінській громаді провели тиждень добрих справ. Зокрема, учні гімназії "Освіта" збирали гроші, які передадуть на потреби Збройниї сил України. Ще учні плели маскувальні сітки для українських захисників. Також до Дня Збройних сил України збирали дитячі малюнки та побажання, щоб передати їх військовим на фронт.

Бучанська громада передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Жителі Здвижівського старостинського округу виготовили більше 500 маскувальних сіток. Їх вже відправили військовим на передову. На Макарівщині збирали подарунки для земляків, які захищають країну від російської агресії. На передову відправили продукти та гуманітарну допомогу загальною вагою близько 7 тонн.

Броварчани направили на фронт для українських військових автівку та безпілотники. Автомобіль-пікап придбали за кошти місцевого бюджету. Також українським бійцям направили два "Старліники", 50 дронів, кілька бухт металевої сітки, мотопомпи, пожежні "рукави" та інші необхідні речі.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
&quot;Робіть піцу, а не війну&quot;: у Черкаси приїхали шотландські волонтери та безоплатно пригощають
"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси приїхали шотландські волонтери та безоплатно пригощають
&quot;Віднаходити силу&quot;. Як за два роки змінились звернення українців до психологів
"Віднаходити силу". Як за два роки змінились звернення українців до психологів
Зграя дронів: 3 школи і дитсадок Бучанської громади зібрали 120 тис. грн на дрони для ЗСУ
На ярмарках у школах і дитсадках Бучанської громади збирають гроші на ЗСУ
Здавали макулатуру та кришечки: вінницькі школярі зібрали гроші для оборонців
Здавали макулатуру та кришечки: вінницькі школярі зібрали гроші для оборонців
На початок