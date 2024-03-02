Діти Ірпінської громади на Київщині приготували та передали смаколики і малюнки для українських воїнів, які нині проходять реабілітацію у місцевому військовому шпиталі.

Про це повідомляє у Telegram Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

За його словами, до ініціативи долучились всі садочки Ірпінської громади без виключення. Сотні дітей спробували себе у ролі кухарів-волонтерів, щоб хоч трохи підтримати та підняти настрій українським військовим, які отримали важкі поранення на полі бою.

Зазначається, що крім смаколиків, також закрили побутові потреби військових. Пральний порошок, мило, миючі засоби, рушники, зубні щітки тощо закупили та передали від імені всіх місцевих жителів.

"Моя щира вдячність батькам нашої малечі за патріотичне, свідоме виховання майбутнього Ірпінської громади. Дякую й маленьким кухарям за підтримку військових", — сказав Маркушин.

Що відомо про допомогу Київщини військовим

Київська обласна військова адміністрація направила військовим позашляховики. Також бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців привезли 96 дронів, вантажівки КрАЗ, автокран, екскаватор і мікроавтобус. Отримали українські військовослужбовці і велику партію хімічних грілок та інше обладнання.

На початку цього року в Ірпені за кошти міського бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передадуть бійцям бригади "Буревій" Національної гвардії. Місцеві жителі виготовляють окопні свічки, щоб передати на фронт українським захисникам. Наразі поновили процес виготовлення свічок працівники комунального підприємства "Управління благоустрою міста".

Наприкінці 2023 року депутати Ірпінської міської ради ухвалили міський бюджет-2024. В кошторисі передбачили 15 мільйонів гривень на програму системної допомоги військовим.

В Ірпінській громаді провели тиждень добрих справ. Зокрема, учні гімназії "Освіта" збирали гроші, які передадуть на потреби Збройниї сил України. Ще учні плели маскувальні сітки для українських захисників. Також до Дня Збройних сил України збирали дитячі малюнки та побажання, щоб передати їх військовим на фронт.

Бучанська громада передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Жителі Здвижівського старостинського округу виготовили більше 500 маскувальних сіток. Їх вже відправили військовим на передову. На Макарівщині збирали подарунки для земляків, які захищають країну від російської агресії. На передову відправили продукти та гуманітарну допомогу загальною вагою близько 7 тонн.

Броварчани направили на фронт для українських військових автівку та безпілотники. Автомобіль-пікап придбали за кошти місцевого бюджету. Також українським бійцям направили два "Старліники", 50 дронів, кілька бухт металевої сітки, мотопомпи, пожежні "рукави" та інші необхідні речі.