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На Тернопільщині попрощалися з Іваном Григусом, якого розстріляли в російському полоні
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На Тернопільщині попрощалися з Іваном Григусом, якого розстріляли в російському полоні

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На Тернопільщині у Залізцях попрощалися із 33-річним захисником Іваном Григусом. Військового 22 лютого розстріляли в полоні росіяни.

Про це Суспільному розповів голова Залозецької громади Андрій Нога.

Іван Григус пішов на фронт у листопаді 2023 року. Він був бійцем 79-ї бригади, воював на Донецькому напрямку.

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Прощання на подвір'ї бійця Фото: Суспільне Тернопіль
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Люди прийшли попрощатися з Іваном Григусом Фото: Суспільне Тернопіль
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Прощання на подвір'ї Івана Григуса Фото: Суспільне Тернопіль

"Я три роки його навчала, він був хороший хлопець, вчився в школі дуже добре. Любив навчання, особливо техніку. Іван завжди був відданий своїй справі. Він був хлопець доброї душі, тому й пішов захищати Україну. За що з ним так жорстоко розправилися? Він любив нас усіх, любив Україну, віддав своє життя за нас. Ми будемо його шанувати та пам’ятати вічно", — розповіла Віра Паньків.

Вчителька Залозецької школи Віра Паньків
Вчителька Залозецької школи Віра Паньків. Фото: Суспільне Тернопіль

Після панахиди процесія з тілом Івана Григуса пішла до церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

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Прощання з Іваном Григусом Фото: Суспільне Тернопіль
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Прощання з військовим Фото: Суспільне Тернопіль
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Похоронна процесія Фото: Суспільне Тернопіль
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Побратими несуть тіло військового Фото: Суспільне Тернопіль
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Прощання з Іваном Григусом у церкві Фото: Суспільне Тернопіль

Попрощатися із Іваном Григусом прийшов його сусід Михайло Вуйків.

"Мені просто дивно: як його могли розстріляти? Ми, сусіди всі, як почули, що Іван потрапив в полон, я кажу: значить буде жити. А тут за два тижні кажуть, що Івана розстріляли. Це страшно".

Михайло Вуйків, сусід загиблого Івана Григуса
Михайло Вуйків, сусід загиблого. Фото: Суспільне Тернопіль

Після прощання в храмі, Івана Григуса востаннє повезли вулицями селища. Однокласники загиблого понесли державний прапор. З військовими почестями бійця поховали на Залозецькому цвинтарі.

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Іван Григус Фото: Суспільне Тернопіль
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Прощання з Іваном Григусом у Залізцях Фото: Суспільне Тернопіль
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Поховання військового Фото: Суспільне Тернопіль
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Похорон Івана Григуса Фото: Суспільне Тернопіль

1 та 2 березня у громаді оголошено днями жалоби за Іваном, розповів голова громади Андрій Нога.

"Цей похорон — надзвичайно важкий для нас всіх. Адже кожен з нас мав надію на те, що Іван наш повернеться, бо всі знали, що він був у полоні. Але, на жаль, росіяни вчинили зовсім інше. Я знав ще в четвер — минулого четверга — про його розстріл. А вже в п’ятницю отримали офіційні документи і поїхали із сім’єю на опізнання".

Андрій Нога, голова Залозецької громади
Андрій Нога, голова Залозецької громади. Фото: Суспільне Тернопіль

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