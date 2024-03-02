До санкцій Японії проти Росії потрапили три російських чиновники з Криму

Японія ввела санкції проти російських чиновників, у тому числі, причетних до окупації Криму та мілітаризації кримської молоді.

Про це свідчать дані з офіційного урядового віснику Японії за 1 березня 2024 року.

Йдеться про директора федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр "Артек" Костянтина Федоренка, главу "Юнармії" в Севастополі Володимира Коваленка та ректора окупаційного Севастопольського державного університету Володимира Нечаєва.

Підстави для застосування санкцій проти Костянтина Федоренка

Проти директора "Артека" раніше вже запровадили санкції США, Україна, ЄС та Швейцарія. Він причетний до організації військово-патріотичних таборів для дітей з Криму та з інших тимчасово захоплених територій України. Це є порушенням українського законодавства, адміністративного порядку та прав українських дітей.

Також Федоренко публічно підтримує окупацію Криму та російських військових, які воюють проти України. Тому він несе відповідальність за підтримку та реалізацію дій і політики, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності української держави.

Підстави для застосування санкцій проти Володимира Коваленка

Проти глави севастопольського штабу мілітаристської організації "Юнармії" раніше вже запровадили санкції США, Україна, ЄС, Австралія, Велика Британія та Швейцарія. "Юнармія" проводить ідеологічну роботу кримською молоддю, залучає їх до підтримки агресивної політики влади, зокрема, повномасштабної війни проти України.

Крім того, Коваленко є заступником голови Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту РФ та був нагороджений медалями учасників окупації півострова. Він несе відповідальність за підтримку дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності української держави.

Підстави для застосування санкцій проти Володимира Нечаєва

Проти ректора окупаційного Севастопольського державного університету раніше вже запровадили санкції США, Україна, ЄС та Швейцарія. Нечаєв публічно підтримує повномасштабне російське вторгнення в Україну та окупацію Криму. Тому він несе відповідальність за підтримку дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності української держави.

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