Російський "Шахед" вночі 2 березня влучив поблизу будинку на вулиці Отакара Яроша у Харкові.

У квартирі Олени Великої повилітали всі вікна. У Шевченківський район Олена переїхала з Холодногірського — на початку повномасштабного вторгнення її житло було пошкоджене обстрілами.

Уламки скла в квартирі Олени Великої після удару російським "Шахедом", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Каже: близько півночі почула дзижчання, встигла вискочити в коридор — вибух.

"Я думала, що у будинок влучило — такий вибух був сильний. Вже було таке, що вибухи поряд, але ось так сильно — перший раз. Почалася пожежа, машини вибухали. Перелякалися, звісно", — розказала харків'янка Суспільному.

Портрет чоловіка Олени Костянтина Великого знесло під час удару вибуховою хвилею, 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Від вибухової хвилі впала фотографія чоловіка Олени Костянтина Великого. Жінка каже, що після вибуху одразу поставила її на місце.

"Мій чоловік — Костянтин Великий. Дістав тяжке поранення 9 вересня 2023 року. Помер у госпіталі 23 вересня, не приходячи до тями. Воював у Донецькій області, брав участь у бойових діях під Бахмутом. Смертельне поранення дістав у Запорізькій області, захищаючи нашу Україну", — говорить Олена.

Костянтин та Олена Великі. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Комунальники виміряли розміри розбитих вікон у квартирі Олени Великої.

Комунальники вимірюють розміри розбитих вікон у квартирі Олени Великої, 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Все роблять, не будемо мерзнути. Газ, світло, вода є. У якихось квартирах підтопило, прорвало трубу", — говорить Велика.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube