У держзраді підозрюють колишнього співробітника ДСНС в Херсонській області

ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому інспектору з пожежної безпеки, який добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами і очолив фейкову "районну Службу у справах цивільного захисту та надзвичайних ситуацій" в окупованому Херсоні.

Про це на сторінці у Facebook повідомило теруправління ДБР у Мелітополі.

У ході слідства співробітники ДБР встановили, що після захоплення Херсона, у травні 2022 року, на базі колишнього обласного управління ДСНС, окупаційна влада створила свою незаконну рятувальну службу. Туди і влаштувався на "роботу" колишній провідний фахівець з запобігання надзвичайних ситуацій ДСНС у Херсонській області, йдется в повідомленні.

Він використовував свій досвід та зв’язки та брав активну участь у створенні та організації роботи структурного підрозділу фейкового "МНС" в окупованому Херсоні, набирав кадри, налагоджував матеріально-технічну базу коштом української рятувальної служби, організовував систему перевірок в організаціях, повідомили в ДБР.

Після звільнення Херсона підозрюваний втік на окуповану територію. За вчинене йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше в прокуратурі повідомили, що депутата Херсонської райради, який добровільно співпрацює з окупаційною владою, судитимуть за колабораційну діяльність. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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