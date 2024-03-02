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Помер директор Львівського АТП 1 Орест Хамула
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Помер директор Львівського АТП 1 Орест Хамула

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Помер директор Львівського АТП 1 Орест Хамула
Орест Хамула. Фото: пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 2 березня, після важкої хвороби, помер директор Львівського комунального автотранспортного підприємства 1 Орест Хамула.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Оресту Хамулі було 54 роки. Він очолював комунальне підприємство АТП 1 з 2017 року.

"Дуже сумна новина для громади Львова. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, парастас відбудеться завтра, в неділю, 3 березня, в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52) о 17:00.

Прощання і похорон відбудуться в понеділок, 4 березня, о 14:00 в Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла (вул. Театральна,11). Поховають Ореста Хамулу на Личаківському цвинтарі.

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