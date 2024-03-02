У Кам'янському на Дніпропетровщині перейменували дві вулиці та сквер. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії 1 березня, сказано на сайті міськради.

За повідомленням, вулицю Межову перейменували на вулицю Владислава Горбоноса, на честь кам’янчанина, який загинув 12 листопада 2022 року в бою на Харківщині та похований у селі Аули. З такою пропозицією звернулася громада села.

Вулицю Українську, розташовану в промисловій зоні, назва якої дублюється з назвою вулиці в іншому районі, було перейменовано на Вагонобудівників.

Також ухвалили рішення про назву скверу, розташованого біля вулиці Затишної, — сквер Слави захисникам України з Південного району міста.

Що відомо про перейменування вулиць та інших об'єктів на Дніпропетровщині

У 2023 році на Дніпропетровщині в рамках деколонізації змінили 1185 топонімів. Лідером з перейменування став Кам'янський район.

У Кривому Розі виявили 430 топонімів, пов’язаних із Росією.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро