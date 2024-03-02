НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Херсонщині через вибух російського БпЛА поранені двоє поліцейських
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Херсонщині через вибух російського БпЛА поранені двоє поліцейських

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поліцейське авто, обстріли, Херсонщина
Пошкоджений службовий автомобіль, Херсонщина, лютий 2024 р. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

На Херсонщині внаслідок вибуху російського БпЛА поранені двоє працівників Каховського районного відділу поліції.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Правоохоронці віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення, їх доправили до лікарні. Наразі загрози їхньому життю немає, йдеться в повідомленні.

Також у Бериславі в результаті атаки дрона-FPV пошкоджений службовий автомобіль поліції, ще один — внаслідок дронової атаки у Зміївці, повідомили в поліції.

Раніше прокуратура повідомила, що російські війська вранці 2 березня обстріляли Станіславську громаду. Загинув чоловік.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Наслідки обстрілу Курахового Донецької області 3 березня 2024 року
Російські військові обстріляли Курахове на Донеччині — поранені 16 людей
Одеса
Зеленський про дроновий удар по Одесі: "Українські діти — воєнні цілі РФ"
Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка
Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка
Херсонщина, Понятівка, обстріли
Російські війська обстріляли Понятівку на Херсонщині. З-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
На початок