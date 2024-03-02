На Херсонщині через вибух російського БпЛА поранені двоє поліцейських

На Херсонщині внаслідок вибуху російського БпЛА поранені двоє працівників Каховського районного відділу поліції.

Про це в Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Правоохоронці віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення, їх доправили до лікарні. Наразі загрози їхньому життю немає, йдеться в повідомленні.

Також у Бериславі в результаті атаки дрона-FPV пошкоджений службовий автомобіль поліції, ще один — внаслідок дронової атаки у Зміївці, повідомили в поліції.

Раніше прокуратура повідомила, що російські війська вранці 2 березня обстріляли Станіславську громаду. Загинув чоловік.

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