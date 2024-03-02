Віктор Файчук з позивним Малюк — військовий тероборони. Він із села Степківка, на Миколаївщині. У Дніпро разом з дружиною переїхали 2020-го року. Все життя займався спортом: у школі це був футбол, волейбол, потім кросфіт, ММА, дзюдо. Працював менеджером із закупівель. Воювати пішов на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповів він Суспільному.

29-річний Віктор Файчук від початку повномасштабного вторгнення Росії служить у війську. До цього, каже, військового досвіду не мав.

"Коли вже в ЗМІ почалося масове нагнітання, що там орківські війська стоять на кордоні з Україною, і були розмови про те, що буде тероборона приймати всіх охочих, — я вже собі вирішив, що я запишуся в тероборону", — каже він.

24 лютого 2022 року Віктора розбудила дружина й сказала, що почалася повномасштабна війна. Одразу, розповідає, почав шукати в інтернеті центри комплектування військових.

Чоловік згадує, що не знав куди йти, бо не мав прописки в Дніпрі. Через це йому відмовили у двох військкоматах й відправили до одного з центрів ТрО. Там, каже Віктор, брали з досвідом і без. Відтоді він служить в 128-ій бригаді.

Віктор на війні. Фото з особистого архіву бійця

"В одному населеному пункті в Дніпропетровській області були закинуті корівники, і ми просто туди виїжджали. Нас вчили, як переміщатися зі зброєю, військовій справі, елементарщині", — розказує Віктор.

4 червня 2022 року був його перший вихід “на нуль”, згадує боєць.

"Коли приїхали туди, перша міна лягла за 20 метрів від мене, друга — за 30 метрів", — говорить він.

Віктор з побратимом. Фото з особистого архіву бійця

Віктор каже: у нього є чотирилапий "талісман" — кіт Саня. Він приблудився до них на позиції.

"Ми його відгодували. У нього є свої пільг: годуємо ковбаскою, корм для нього купуємо, запускаємо в помешкання, щоб він з нами грівся", — розказує боєць.

Віктор з котом Санею. Фото з особистого архіву бійця

Чоловік планує воювати до перемоги України. Після, каже, повернеться у спорт.

Інна Шинкаренко

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