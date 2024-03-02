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"Ніби повертаєшся у дитинство": у Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
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"Ніби повертаєшся у дитинство": у Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж

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&quot;Ніби повертаєшся у дитинство&quot;: у Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

На Черкащині з 2 березня почав діяти дозвіл на відвідування Національного природного парку "Холодний Яр", де нині квітує підсніжник складчастий.

Охочих помилуватися цвітінням поки небагато, однак люди їдуть з різних куточків України, повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Столбова.

Понад двадцять років студенти та викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького спільно з волонтерами охороняють підсніжники у Холодному Яру.

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

"Приємно бачити результат цієї спільної роботи. За ці роки вдалося не лише зберегти унікальну популяцію, а й бачимо, що її чисельність зростає. Нині все менше людей, які приходять, щоб нарвати букетів, але трапляється й таке. Іноді намагаються або зірвати квіти, або викопати. Саме щоб запобігти цьому, й потрібні охоронці первоцвітів. Проблемою є і велика кількість відвідувачів. Усі хочуть підійти якомога ближче, сісти серед квітів. При цьому вони не думають, що таких охочих сотні, і ґрунт ущільнюється до такої міри, що підсніжники на такому місці не можуть зростати", — розповів директор навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим Гаврилюк. .

Саме тому, з його слів, й існують певні обмеження, загороджувальні стрічки біля територій, куди не можна заходити.

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники
Фото: Суспільне Черкаси /Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники
Фото: Суспільне Черкаси /Анастасія Столбова

Черкащанка Ольга Квятковська на підсніжники приїжджала вдруге:

"Минулоріч була заборона на відвідування лісу, тому підсніжники я мала нагоду побачити лише в Суботові на клумбах. Цього року є можливість помилуватися ними тут. Такої краси більше ніде немає в Україні. Для мене бути тут — це ніби повернутися у дитинство, адже мій тато був лісником у Дубівському лісництві, а потім — лісничим у Руськополянському. В ті часи зими були суворішими і підсніжники квітнули на мій день народження, у квітні. Нині я знову ніби повернулася у дитинство, до тих емоцій".

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники
Фото: Суспільне Черкаси /Анастасія Столбова

Людмила теж раніше уже приїздила до Холодного Яру на підсніжники — три роки тому.

"Тоді квітів було ще не так багато, зараз набагато більше. Мені подобається. Прочитали в новинах, що можна цьогоріч приїздити і вирішили поїхати", — розповіла вона.

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники
Фото: Суспільне Черкаси /Анастасія Столбова

Дар'я приїхала помилуватися цвітінням вперше:

"Мені дуже сподобалося. Для мене це найцікавіше місце нашого краю. Та й сам ліс чудовий, про нього є багато цікавої інформації. Підсніжники дуже красиві, ніжні, маленькі і прикольні. Зараз левурда повсюди, то вони мені пахнуть нею. Планую приїхати ще".

Пані Інна приїхала з Кіровоградщини. Вона не лише милувалася підсніжниками, а й намалювала малюнок, який планує лишити собі. На творчість, розповіла вона, надихнули квіти.

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники
Фото: Суспільне Черкаси /Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники
Фото: Суспільне Черкаси /Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У Холодному Яру на Черкащині квітують підсніжники — фоторепортаж
Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

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