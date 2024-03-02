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"Ми зрозуміли, наскільки багато в нас спільного": Аметова розповіла про подкаст "Пізнай Qirim" про кримських татар
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"Ми зрозуміли, наскільки багато в нас спільного": Аметова розповіла про подкаст "Пізнай Qirim" про кримських татар

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Подкаст "Пізнай Qirim"
Подкаст "Пізнай Qirim". Фото: Пізнай Qirim

У грудні 2023 року з'явився подкаст "Пізнай Qirim", покликаний розповісти про кримських татар та показати, як багато є спільного у культурі кримськотатарського народу та українців. Він став одним зі способів позбутися російських наративів щодо Криму.

Про це розповіла журналістка Qirim media, співведуча подкасту "Пізнай Qirim", дочка колишнього політв'язня Кязіма Аметова, кримська татарка Наджіє Аметова в етері проєкту Суспільне "Кримське питання".

У своєму подкасті "Пізнай Qirim", який з'явився у грудні 2023 року, засновниця "Свідомі" Анастасія Бакуліна разом з Аметовою досліджують історію і культуру кримських татар та українців через особисті історії, а також показують українцям, що у них є дуже багато спільного з культурою кримськотатарського народу.

"Це розмова двух подруг. Власне, кримська татарка — це я, а українка — це вона (Бакуліна — ред.). Присвячений він тому, щоб кримські татари та українці більш один одного пізнавали", — сказала Аметова.

За її словами, запит на даний подкаст є дуже великим, адже до окупації Криму в 2014 році українцям майже нічого не було відомо про кримських татар. Водночас за 10 років окупації російські наративи про кримськотатарський народ та Крим, а також спогади про півострів у дитинстві та юності у СРСР дорослих зараз українців могли спаплюжити справжню історію Криму та корінних народів України на півострові, чого важко позбутися.

"Але робити це точно потрібно (позбавлятися насаджених у голови українців російських наративів щодо Криму — ред.) такими подкастами, передачами, які робите ви (Суспільне — ред.), Telegram-канали культурні якісь. Більше один про одного дізнаватись... Що ми відкрили з Настею, коли спілкувались. Ми звісно, що знали про спільність і схожість в наших культурах, вона така особлива, що вона є. Але коли ми стали більше говорити, під час розмови ми зрозуміли, наскільки багато в нас спільного", — зазначила Аметова.

Журналістка зауважила, що у майбутньому планують збільшити тривалість подкасту, щоб глибше розкривати кожну тему.

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