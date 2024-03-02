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На Львівщині поліцейські розшукали водійку, яка збила пішохода та втекла з місця аварії
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На Львівщині поліцейські розшукали водійку, яка збила пішохода та втекла з місця аварії

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На Львівщині поліцейські розшукали водійку, яка збила пішохода та втекла з місця аварії
Автомобіль після аварії. Фото: пресслужба поліції Львівщини

На Львівщині поліцейські розшукали 20-річну водійку, яка збила у Червонограді пішохода та втекла з місця події. За скоєне жінці загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 29 лютого на вулиці Стуса в Червонограді. Невідомий водій скоїв наїзд на 51-річного місцевого мешканця та втік з місця події. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми та був госпіталізований.

"Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники сектору реагування патрульної поліції спільно зі слідчими Червоноградського районного відділу поліції встановили, що наїзд на чоловіка скоїла 20-річна місцева мешканка, яка керувала автомобілем "Мазда 6". Поліцейські встановили її місце перебування", — йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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