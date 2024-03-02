У селі Аджамка Кропивницького району Кіровоградської області рідні, друзі та односельці зустріли звільненого з полону Євгена Холодного. В Україну бійця повернули під час обміну 31 січня.

Про це Суспільному розповіла голова Аджамської громади Тетяна Зайченко.

З 2019 року Євген Холодний брав участь у бойових діях на сході України. Військовий 56-ої бригади. Під час повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. У полон потрапив з металургійного комбінату Ілліча 19 квітня 2022 року. Там був рік і дев’ять місяців.

Про те, що Євген у полоні рідні дізнались з відео російської пропаганди. Підтвердження про полон від Червоного Хреста отримали за рік.

Сестра військового Юлія Мельніченко розповіла, Євген десять місяців з майже двох років російського полону був в одиночній камері за температури п’ять градусів тепла.

"Після звільнення з полону був на реабілітації три тижні. Плани на майбутнє поки не обговорювали. Нині, найважливіше – відновитися після полону".