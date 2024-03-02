Працівники "Харківспецбуду" з 06:30 працюють на місці влучання російського дрона у Шевченківському районі міста.

Про це розказав Суспільному водій підприємства Сергій Конишев.

"О 06:30 з працівниками вже був тут. Працюватимемо, поки не засклять усі вікна — не будемо ж людей лишати на морозі, поки ж не літо. Може, працюватимемо до шостої, а, може, і до восьмої. На Новий рік працювали до дванадцятої", — говорить комунальник.

Також, за даними міської ради, над усуненням наслідків атаки РФ працюють "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", яке закриває вибиті віконні контури, а також працівники КП "Харківблагоустрій", які прибирають скло та габаритне сміття.

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Наслідки удару РФ по Шевченківському районі Харкова, 2 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Внаслідок атаки троє людей мали гостру реакцію на стрес, повідомив керівник ОВА Синєгубов у Telegram. За його даними, пошкодженні скління вікон та балконів, п'ять гаражів, 17 автомобілів. У ДСНС Харківщини кажуть, що внаслідок влучання горіли три легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв. м.

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