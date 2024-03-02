НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда": фото
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда": фото

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Працівники "Харківспецбуду" з 06:30 працюють на місці влучання російського дрона у Шевченківському районі міста.

Про це розказав Суспільному водій підприємства Сергій Конишев.

"О 06:30 з працівниками вже був тут. Працюватимемо, поки не засклять усі вікна — не будемо ж людей лишати на морозі, поки ж не літо. Може, працюватимемо до шостої, а, може, і до восьмої. На Новий рік працювали до дванадцятої", — говорить комунальник.

Також, за даними міської ради, над усуненням наслідків атаки РФ працюють "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", яке закриває вибиті віконні контури, а також працівники КП "Харківблагоустрій", які прибирають скло та габаритне сміття.

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда" 4
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда" 5
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда" 6
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Наслідки удару РФ по Шевченківському районі Харкова, 2 березня 2024 року
Наслідки удару РФ по Шевченківському районі Харкова, 2 березня 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда"
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда" 1
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда" 2
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда": фото
У Шевченківському районі Харкова комунальники усувають наслідки удару "Шахеда", 2 березня 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Внаслідок атаки троє людей мали гостру реакцію на стрес, повідомив керівник ОВА Синєгубов у Telegram. За його даними, пошкодженні скління вікон та балконів, п'ять гаражів, 17 автомобілів. У ДСНС Харківщини кажуть, що внаслідок влучання горіли три легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв. м.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Наслідки обстрілу Курахового Донецької області 3 березня 2024 року
Російські військові обстріляли Курахове на Донеччині — поранені 16 людей
Одеса
Зеленський про дроновий удар по Одесі: "Українські діти — воєнні цілі РФ"
Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка
Через обстріл Невського на Луганщині вигоріла лісопосадка
Херсонщина, Понятівка, обстріли
Російські війська обстріляли Понятівку на Херсонщині. З-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
На початок