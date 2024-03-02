Простір для жінок "Вільна" відкрили на правому березі Києва

На правому березі столиці для жінок і дівчат запрацював простір "Вільна". Він організований на базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

"Простір "Вільна" — цінний ресурс для жінок і дівчат, які шукають підтримку, турботу та можливості для самовираження й саморозвитку. У червні цей простір запрацював на базі нашого Центру на лівому березі. За цей час його відвідали понад 4500 жінок і дівчат", — сказала Хонда.

Простір "Вільна" на правому березі Києва. Фото: КМДА

За її словами, найбільшим попитом користуються заходи щодо підтримки психоемоційного стану, групові зустрічі із психологинею, арттерапія та заняття, спрямовані на роботу з тілом і фізичне розвантаження.

Також у КМДА зауважили, що простір "Вільна" на правому березі, крім основної роботи за концепцією, зосередиться на додаткових заходах для сімей ветеранів: фокус-групи "в очікуванні повернення", "після повернення" та "втрати".

У просторі "Вільна" жінки та дівчата можуть отримати такі послуги:

групові та індивідуальні сесії із психологинею

тематичні зібрання за чаєм або кавою

консультації щодо спеціалізованих сервісів і служб психосоціальної підтримки

творчі майстер-класи (малювання, рукоділля, театральне мистецтво, кулінарія тощо)

спортивні заняття (йога, пілатес, танці тощо)

кар'єрні сесії (історії успіху відомих жінок, профорієнтація, пізнавальні лекції від лікарів, психологів та експертів у різних сферах діяльності, розмовні клуби з української/англійської мови).

Адреса простору: вул. Іллєнка, 20. Графік роботи: середа-неділя, з 11:00 до 20:00.

Що відомо про підтримку жінок під час війни

Улітку 2022 року в Україні запустили соціальну платформу "Підмога", що покликана допомогти постраждалим від насилля жінкам, а також тим, хто потребує гуманітарної або психологічної допомоги.

Перший безпечний простір для жінок та дівчат "Вільна" почав роботу у Києві на початку грудня 2022 року. Його відкрили завдяки допомозі Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), за підтримки уряду США (Бюро USAID із питань гуманітарної допомоги). Мета проєкту — фізичне та психологічне відновлення українських жінок, розкриття їхніх творчих здібностей.

Загалом в Україні за підтримки міжнародних організацій створюють мережу просторів "Вільна" в різних містах: Львові, Ужгороді, Сумах, Чернівцях, Дніпрі, Одесі, Харкові та Херсоні.

У грудні 2022 року в Ірпені запрацював безпековий простір для жінок "Вільна". Це — місце, де мешканки громади та переселенці зможуть отримати соціальну та психологічну допомогу.

У червні 2023 року у Києві запрацював другий безпечний простір для жінок "Вільна". Його відкрили на лівому березі Києва. Протягом трьох місяців роботи його відвідали понад 1 360 жінок та дівчат. Це жінки із різними життєвими історіями та проблемами, але усі вони потребували підтримки та розуміння. Також серед них були 361 переселенка та 145 людей з інвалідністю.