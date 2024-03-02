НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Запоріжжі піротехніки знищили п'ять снарядів, зокрема від РСЗВ "Ураган"
Вторгнення Росії в УкраїнуДСНСРегіони

На Запоріжжі піротехніки знищили п'ять снарядів, зокрема від РСЗВ "Ураган"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сапери знищили п'ять снарядів, серед яких три від РСЗВ "Ураган", у Запорізькій області
Робота саперів зі знищення виявлених снарядів на Запоріжжі, 1 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Протягом минулої доби, 1 березня, піротехніки ДСНС вилущили та знищили п'ять вибухонебезпечних предметів на території Запорізької області, серед яких касетні боєприпаси, залишки ракети та ручна кумулятивна граната.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

На Запоріжжі піротехніки знищили п'ять снарядів, зокрема від РСЗВ "Ураган"
Залишки снарядів, виявлені на території Запорізької області. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Зазначається, що в одному селі Запорізького району були виявлені три касетних боєприпаси від реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" — їх знищили на місці:

"Через непередбачуваність спрацювання механізму самоліквідації, співробітники ДСНС знищили їх на місці виявлення шляхом контрольованого підриву", — йдеться у повідомленні.
На Запоріжжі піротехніки знищили п'ять снарядів, зокрема від РСЗВ "Ураган"
Робота сапера ДСНС зі знешкодження вибухонебезпечного предмету. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

На Запоріжжі піротехніки знищили п'ять снарядів, зокрема від РСЗВ "Ураган"
Момент підриву вибухонебезпечних снарядів піротехніками ДСНС на Запоріжжі. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Також у ДСНС зазначили, що з початку повномасштабної війни на території Запорізької області виявили та знищили 4052 вибухонебезпечних предмети.

Раніше Суспільне Запоріжжя повідомляло, що на Запоріжжі піротехніки ДСНС знищили авіаційну бомбу ФАБ-500.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Іван Федоров — інтерв'ю
Маємо якомога швидше відновити зруйновані будинки: інтерв'ю з головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим
На початок