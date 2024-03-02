На Запоріжжі піротехніки знищили п'ять снарядів, зокрема від РСЗВ "Ураган"

Протягом минулої доби, 1 березня, піротехніки ДСНС вилущили та знищили п'ять вибухонебезпечних предметів на території Запорізької області, серед яких касетні боєприпаси, залишки ракети та ручна кумулятивна граната.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Залишки снарядів, виявлені на території Запорізької області. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Зазначається, що в одному селі Запорізького району були виявлені три касетних боєприпаси від реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" — їх знищили на місці:

"Через непередбачуваність спрацювання механізму самоліквідації, співробітники ДСНС знищили їх на місці виявлення шляхом контрольованого підриву", — йдеться у повідомленні.

Робота сапера ДСНС зі знешкодження вибухонебезпечного предмету. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Момент підриву вибухонебезпечних снарядів піротехніками ДСНС на Запоріжжі. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Також у ДСНС зазначили, що з початку повномасштабної війни на території Запорізької області виявили та знищили 4052 вибухонебезпечних предмети.

Раніше Суспільне Запоріжжя повідомляло, що на Запоріжжі піротехніки ДСНС знищили авіаційну бомбу ФАБ-500.

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