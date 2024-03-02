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В Умані на Черкащині іноземці влаштували стрілянину. Одному з них заборонили в'їзд до України
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В Умані на Черкащині іноземці влаштували стрілянину. Одному з них заборонили в'їзд до України

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В Умані на Черкащині іноземці влаштували стрілянину. Одному з них заборонили в'їзд до України
Фото: Головне управління Нацполіції в Черкаській області

Чотирьох іноземців, який причетні до стрілянини в Умані, примусово повернуть до їхньої рідної країни. Також одному з них заборонили в'їзд в Україну до 2027 року.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

За словами речниці, мова йде про чотирьох громадян Ізраїлю. Вони вчинили стрілянину в Умані:

"Інцидент стався 29 лютого. До поліції звернулися місцеві, які розповіли, що на вулиці під час руху автомобіля Toyota Sienna іноземці влаштували стрілянину. Поліцейські вивчили записи камер відеоспостереження та встановили де знаходяться ці люди. З'ясувалося, що всі четверо — громадяни Ізраїлю, віком від 24 до 28 років. У 27-річного чоловіка під час поверхневої перевірки виявили стартовий пістолет Retay та 39 набоїв до нього. Усе вилучили".

В Умані на Черкащині іноземці влаштували стрілянину
Фото: Головне управління Нацполіції в Черкаській області

На порушника склали адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адмінпорушення (Дрібне хуліганство).

Також ухвалили рішення про примусові повернення всіх чотирьох до країни їхнього походження, зазначила Зоя Вовк.

"До 4 березня цього року вони мають самостійно покинути територію України. А 27-річному порушнику міграційники заборонили вʼїзд до України до березня 2027 року", — додала вона.

В Умані на Черкащині іноземці влаштували стрілянину
Фото: Головне управління Нацполіції в Черкаській області

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