НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Черкащині на пожежах загинули двоє людей
ПОЖЕЖАДСНССМЕРТЬРегіони

На Черкащині на пожежах загинули двоє людей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Черкащині на пожежах загинули двоє людей
Фото: Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

У Золотоніському районі на пожежах загинули двоє людей. В одному з випадків були порушені правила експлуатації печі, в іншому причиною загоряння стало необережне куріння.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Увечері 1 березня у селі Хрестителеве, що в Чорнобаївській територіальній громаді, виникла пожежа у житловому будинку.

"Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу. Під час розвідки у будинку виявили бездиханне тіло господаря 1968 року народження. За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння", — розповіла речниця.

На Черкащині на пожежах загинули двоє людей
Фото: Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

Ще один випадок стався вночі 2 березня у селі Бойківщина Драбівської територіальної громади додала вона:

"Під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили загиблого чоловіка 1958 року народження. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей".

На Черкащині на пожежах загинули двоє людей
Фото: Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
У Полтаві після пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
У Полтаві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
На початок