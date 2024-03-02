На Черкащині на пожежах загинули двоє людей

У Золотоніському районі на пожежах загинули двоє людей. В одному з випадків були порушені правила експлуатації печі, в іншому причиною загоряння стало необережне куріння.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Увечері 1 березня у селі Хрестителеве, що в Чорнобаївській територіальній громаді, виникла пожежа у житловому будинку.

"Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу. Під час розвідки у будинку виявили бездиханне тіло господаря 1968 року народження. За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння", — розповіла речниця.

Фото: Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

Ще один випадок стався вночі 2 березня у селі Бойківщина Драбівської територіальної громади додала вона:

"Під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили загиблого чоловіка 1958 року народження. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей".

Фото: Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

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