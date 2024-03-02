НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На 11 жителів Дніпропетровщини склали адмінпротоколи за спалення сухої рослинності
ПОЖЕЖАЕКОЛОГІЯДСНСРегіони

На 11 жителів Дніпропетровщини склали адмінпротоколи за спалення сухої рослинності

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа, довкілля, Дніпропетровщина
Ілюстративне фото. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На 11 жителів Дніпропетровщини склали адмінпротоколи за самовільне спалення сухої рослинності. Про це повідомили в управління ДСНС в області.

За даними ДСНС, 1 березня рятувальники 58 разів виїздили на ліквідацію пожеж на відкритих територіях.

Загальна площа знищених вогнем екосистем становила понад 50 гектарів.

Яка відповідальність за спалювання сухої трави

За спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 3060 до 6120 гривень.

Через пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.

Якщо під час пожежі загинули люди чи тварини, то санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
У Полтаві після пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
У Полтаві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
На початок