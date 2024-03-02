На 11 жителів Дніпропетровщини склали адмінпротоколи за самовільне спалення сухої рослинності. Про це повідомили в управління ДСНС в області.

За даними ДСНС, 1 березня рятувальники 58 разів виїздили на ліквідацію пожеж на відкритих територіях.

Загальна площа знищених вогнем екосистем становила понад 50 гектарів.

Яка відповідальність за спалювання сухої трави

За спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 3060 до 6120 гривень.

Через пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.

Якщо під час пожежі загинули люди чи тварини, то санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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