На Донеччині від обстрілів поранення отримали двоє людей

Протягом 1 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали двоє людей у Сіверську.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 1 березня росіяни поранили двох жителів Донеччини — у Сіверську", — написав він.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

1875 загинули,

4637 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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