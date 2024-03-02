На Донеччині від обстрілів поранення отримали двоє людей

Протягом 1 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали двоє людей у Сіверську.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 1 березня росіяни поранили двох жителів Донеччини — у Сіверську", — написав він.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1875 загинули,
- 4637 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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