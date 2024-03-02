1 березня: армія РФ завдала 306 ударів по 6 населених пунктах на Запоріжжі

Протягом минулої доби, 1 березня, російські військові атакували шість населених пунктів Запорізької області. Інформація про загиблих та поранених не надходила.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 306 ударів по містах та селах Запорізької області:

три авіаційних — по Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці;

шість разів застосувала РСЗВ по Роботиному та Новоданилівку ;

79 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине й Малу Токмачку;

218 разів з артилерії обстріляла Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку, Новоданилівку й Левадне та інші прифронтові міста та села.

"Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України (Генштабі ЗСУ).

Водночас за минулу добу, 1 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела, йдеться у ранкових зведеннях Генштабу ЗСУ.

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