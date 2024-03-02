Сімсот тридцять восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Зеленський прокоментував російську дронову атаку по Одесі

Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні відреагував на російську дронову атаку по Одесі 2 березня.

"У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей", — сказав президент.

За його даними, внаслідок атаки по Одесі загинуло дві дитини — чотиримісячний Тимофій та хлопчик Марк, якому ще не виповнилось трьох років. Загалом відомо про сімох загиблих та вісьмох травмованих. Серед них також є дитина — дівчинка.