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Сімсот тридцять восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Сімсот тридцять восьмий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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наслідки атаки по Одесі 2 березня
9-поверхівка, в яку влучив російський дрон. Одеса, 2 березня 2024 року . Фото: Суспільне Одеса

Вночі з 1 на 2 березня армія РФ атакувала Одещину дронами. Один з "шахедів" влучив у 9-поверховий багатоквартирний будинок. Станом на ранок відомо про двох загиблих, розбір завалів ще триває. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

Зеленський прокоментував російську дронову атаку по Одесі

Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні відреагував на російську дронову атаку по Одесі 2 березня.

"У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей", — сказав президент.

За його даними, внаслідок атаки по Одесі загинуло дві дитини — чотиримісячний Тимофій та хлопчик Марк, якому ще не виповнилось трьох років. Загалом відомо про сімох загиблих та вісьмох травмованих. Серед них також є дитина — дівчинка.

Дронова атака по Одесі: з-під завалів продовжують діставати людей

Кількість загиблих в Одесі внаслідок дронової атаки вночі 2 березня збільшилась до семи. З-під завалів продовжують діставати тіла людей.

Наразі відомо, що через влучання російського дрона у 9-поверховий житловий будинок у спальному районі Одесі загинуло семеро людей, серед яких — дві дитини. Були травмовані вісім людей, у тому числі одна дитина.

Президент ПАРЄ засудив російську дронову атаку по Одесі

Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос засудив дронову атаку Росії по Одесі, яка сталася вночі 2 березня.

“Я рішуче засуджую атаку безпілотника на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за усі злочини, які вона скоїла в Україні”, – написав Русопулос у соцмережі Х.

В Одесі збільшилась кількість загиблих через атаку РФ

В Одесі збільшилась кількість загиблих внаслідок нічної дронової атаки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

З-під завалів будинку, в який влучив російський дрон, дістали тіло ще однієї людини. Наразі загиблих троє.

В Одеській міськраді уточнили, що загиблий — тримісячний Тимофій. Його матір ще шукають.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом нічної атаки по Одесі

За фактом дронової атаки по Одесі у ніч на 2 березня 2024 року прокуратура розпочала розслідування. Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

За даними прокуратури, один з дронів влучив у 9-поверховий будинок у спальному районі Одеси. Частина під’їзду з 18 квартир зруйнована.

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок атаки. Ще восьмеро людей отримали поранення, серед яких трирічна дитина. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.

З-під завалів будинку в Одесі, в який влучив російський дрон, дістали чоловіка

Вранці 2 березня з-під завалів багатоповерхівки в Одесі, в яку влучив російський дрон, дістали чоловіка. Він живий.

Про це з місця рятувальної операції повідомила кореспондентка Суспільного.

Голова ОВА Олег Кіпер додав, що, за попередньою інформацією, чоловік перебував у підвалі в момент влучання безпілотника. Він у свідомості, його оглядають медики.

Внаслідок російської атаки по Одесі поранення отримали семеро людей

В Одесі внаслідок дронової атаки РФ травмувались семеро людей. Серед них — трирічна дитина. Також відомо про двох загиблих, повідомили в Силах оборони півдня України.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, трирічний малюк отримав садна ніжки та зараз перебуває під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості. Серед травмованих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні, повідомив Олег Кіпер.

На місці продовжують працювати спеціалісти. Вони розбирають завали, під ними можуть перебувати люди.

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