Гатили з артилерії та завдали ракетного удару: як минула доба на Миколаївщині

На Миколаївщині протягом першого березня армія Росії з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах. Окрім цього, зазнав ракетного удару населений пункт Шевченківської громади.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

У військовій адміністрації зазначили, першого березня об 16:28, а також другого березня о 02:12 та 06:00 під російським артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади.

Крім того, протягом минулої доби о 20:30 Росія завдала ракетного удару по селу Котляреве Шевченківської громади.

"Виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поряд житлові будинки", — йдеться у повідомленні ОВА.

Також першого березня о 21:33 під артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає.

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