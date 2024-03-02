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На деяких вулицях у Полтаві вимкнуть електропостачання: де та чому
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На деяких вулицях у Полтаві вимкнуть електропостачання: де та чому

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2 березня у Полтаві вимкнуть електропостачання
ілюстративне. Фото: Суспільне Полтава

2 березня у Полтаві на деяких вулицях тимчасово не буде електропостачання. Працівники "Полтаваобленерго" проводитимуть аварійні роботи. Через це графік руху тролейбусів змінили.

Про це повідомили на сайті "Полтаваобленерго".

2 березня у Полтаві працівники "Полтаваобленерго" проводитимуть роботи з усунення аварійної ситуації в мережах водопостачання "Полтававодоканал". Через це впродовж двох годин ввечері та вранці вимкнуть електропостачання в районі таких вулиць:

  • вул. Соборності (від Корпусного парка до пл. Зигіна);
  • вул. Пушкіна (від вул. Європейської до кінця вулиці);
  • вул. Шевченка (від вул. Раїси Кириченко до кінця вулиці);
  • вул. Коцюбинського (повністю);

Також вулиці, що знаходяться між вказаними та межують з ними:

  • вулиці поряд з пл. Зигіна, Київським вокзалом;
  • вулиці поряд з майданом Незалежності, стадіоном;
  • мікрорайон Ближні Павленки;
  • вул. Селянська, Велика, Січових стрільців, Тургєнєва;
  • вул. Патріарха Мстислава (від Європейської до Стрітенської).

Як курсуватимуть тролейбуси 2 березня

Як повідомив заступник міського голови Валерій Пархоменко у своєму Telegram, з 09:00 2 березня у графіках руху тролейбусів будуть такі зміни:

  • 3 маршрут "Склозавод-ГРЛ" буде відсутній;
  • 4 маршрут "Південний вокзал-ГРЛ" буде відсутній;
  • 7 маршрут "с.Розсошенці-Інститут зв'язку" - кінцева зупинка ГРЛ;
  • 8 маршрут "Героїв Сталінграду - (через Сінну) Інститут зв'язку" - буде відсутній;
  • 12 маршрут "Левада-Інститут зв'язку" - буде обмежений в русі Левада-Центр;
  • 5 і 15 маршрути (Кільцеві) змінять рух на "Центр-Героїв Сталінграду".

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