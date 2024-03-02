На деяких вулицях у Полтаві вимкнуть електропостачання: де та чому

2 березня у Полтаві на деяких вулицях тимчасово не буде електропостачання. Працівники "Полтаваобленерго" проводитимуть аварійні роботи. Через це графік руху тролейбусів змінили.
Про це повідомили на сайті "Полтаваобленерго".
2 березня у Полтаві працівники "Полтаваобленерго" проводитимуть роботи з усунення аварійної ситуації в мережах водопостачання "Полтававодоканал". Через це впродовж двох годин ввечері та вранці вимкнуть електропостачання в районі таких вулиць:
- вул. Соборності (від Корпусного парка до пл. Зигіна);
- вул. Пушкіна (від вул. Європейської до кінця вулиці);
- вул. Шевченка (від вул. Раїси Кириченко до кінця вулиці);
- вул. Коцюбинського (повністю);
Також вулиці, що знаходяться між вказаними та межують з ними:
- вулиці поряд з пл. Зигіна, Київським вокзалом;
- вулиці поряд з майданом Незалежності, стадіоном;
- мікрорайон Ближні Павленки;
- вул. Селянська, Велика, Січових стрільців, Тургєнєва;
- вул. Патріарха Мстислава (від Європейської до Стрітенської).
Як курсуватимуть тролейбуси 2 березня
Як повідомив заступник міського голови Валерій Пархоменко у своєму Telegram, з 09:00 2 березня у графіках руху тролейбусів будуть такі зміни:
- 3 маршрут "Склозавод-ГРЛ" буде відсутній;
- 4 маршрут "Південний вокзал-ГРЛ" буде відсутній;
- 7 маршрут "с.Розсошенці-Інститут зв'язку" - кінцева зупинка ГРЛ;
- 8 маршрут "Героїв Сталінграду - (через Сінну) Інститут зв'язку" - буде відсутній;
- 12 маршрут "Левада-Інститут зв'язку" - буде обмежений в русі Левада-Центр;
- 5 і 15 маршрути (Кільцеві) змінять рух на "Центр-Героїв Сталінграду".
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